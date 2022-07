EBS KUCHL – News, Highlights & Diplome

Das Team der EBS KUCHL möchtte sich bei allen Gästen herzlich für den persönlichen Austausch bedanken, aber das größte Dankeschön geht an den fantastischen 42. Jahrgang! Vielen Dank für euren motivierten, fröhlichen und sehr erfolgreichen Einsatz in diesem Schuljahr. Es sind außergewöhnliche Diplomarbeiten entstanden und die EBS KUCHL ist sehr stolz euch als Fachkräfte in den Einrichtungsfachhandel entlassen zu dürfen – Willkommen in der Kuchler Familie!

Die neuen Akademiekurse 22/23 sind online!

Das Angebot der Einrichtungsakademie Kuchl bietet ein breites Feld an Ausbildungsmodulen, die entweder als Basisausbildung oder mit anschließender Spezialausbildung gebucht werden können. Ein spannender Mix aus praxisorientierter Schulung und realitätsnahen Projekten ist das Erfolgskonzept des Akademie-Ausbildungsprogramms.

Exkursionen und Besuche

Dieses Schuljahr konnten wieder einige Exkursionen stattfinden und die EBS KUCHL möchte sich bei allen Unternehmen bedanken. Die Absolvent:innen bekamen ein wunderbaren Einblick in die Branche durch die Besuche bei Wetscher Wohngalerien, reiter design gmbh, Schüller Küchen, Zumtobel, Miele Österreich, Bora, Wittek Design Die Weberei und die Führung durch den Vitra Campus. Im Schulgebäude wurden Ewe Küchen, die Firma Landegger & Böhm sowie die Möbelagentur Kilga begrüßt. Die EBS KUCHL freut sich schon sehr auf einen weiteren großen Austausch mit der Branche im neuen Schuljahr 2022/2023.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebs-kuchl.at

