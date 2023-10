Edel, schwarz, stark – neues Miele TwoInOne-Induktionskochfeld ´BlackPerfection´

Miele TwoInOne im eleganten „All-Black-Design“: Die schwarze Bedruckung der Kochzonen und schwarze Streben beim flächenbündigen Abdeckgitter in der Mitte der Glaskeramik machen den Look des Kochfeldes besonders clean.

Schwarze Oberflächen sind im Innendesign eine feste Größe. Auch in Küchen wirkt Schwarz elegant und zeitlos. Vor allem in offenen Wohnkonzepten setzen schwarze Einbaugeräte in hellem Interior starke Akzente oder fügen sich bei dunklen Farbtönen harmonisch in das Gesamtbild ein. So sind Induktionskochfelder mit schwarzer Glaskeramik nichts Ungewöhnliches, doch das neue Kochfeld mit integriertem Dunstabzug setzt hier mit seinem konsequenten All-Black-Design neue Maßstäbe.

Die schwarze Bedruckung der Kochzonen sowie ebenfalls schwarze Streben beim flächenbündigen Abdeckgitter in der Mitte der Glaskeramik machen den Look des Kochfeldes besonders clean und wirken zurückhaltend elegant. Und selbst der Fettfilter im Inneren des Gerätes ist für ein einheitliches Gesamtbild schwarz eingefärbt. Die ComfortSelect White Bedienung ist im ausgeschalteten Zustand nur über den Ein-/Aus-Schalter zu erkennen. Erst durch einen sanften Fingertipp erscheint die weiße Steuerung direkt unterhalb des Dunstabzugs, mit je einer Anzeige für jede Kochzone und den Lüfter.

Die hocheffiziente Lüftungstechnik saugt kraftvoll Feuchtigkeit, Fett und Gerüche ab. Dabei gehört das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug mit seiner wahrnehmbaren Lautstärke zu den leisesten Geräten am Markt.

Auch bei der Koch- und Lüftungsleistung überzeugt das BlackPerfection. So erstrecken sich vier große Kochzonen (PowerFlex XL) über die gesamte Tiefe des Kochfeldes und bieten selbst zwei großen Töpfen hintereinander Platz. Um Bräter, Gourmet-Grillplatte oder Teppan Yaki-Platte ideal zu platzieren, lassen sich auf jeder Seite zwei Kochzonen auch einfach zusammenschalten. Wird zum Ankochen schnell mehr Power benötigt, kann die Leistung zweier Kochzonen komplett auf eine einzige Zone gebündelt werden (TwinBooster).

Der mittige, flächenbündige Dunstabzug saugt kraftvoll Feuchtigkeit, Fett und Gerüche ab. Der zuschaltbare Booster bewegt bis zu 610 Kubikmeter Luft pro Stunde (Abluftbetrieb). Dennoch arbeitet die Lüftungstechnik, die sich unter der Glaskeramik verbirgt, leise. „Das TwoInOne Black Perfection gehört mit seiner wahrnehmbaren Lautstärke zu den leisesten Geräten am Markt“, sagt Elisabeth Leiter, Marketingleiterin bei Miele in Österreich. Möglich wird dies durch das technische Herzstück, dem hocheffizienten Silence Motor aus dem Miele-Werk Euskirchen in Deutschland. Ein optimierter Strömungsquerschnitt und eine gleichzeitig geringe Aufbauhöhe kennzeichnen diesen leisen Motor. Mit der bewährten Funktion Con@ctivity* passt sich die Leistung des Lüftungssystems automatisch dem tatsächlichen Kochgeschehen an. Kurz nach dem Ende des Kochvorgangs schaltet sich der Dunstabzug auch wieder aus.

Plug&Play-Variante für mehr Flexibilität

Klassischer Abluft- oder Umluftbetrieb ist bei den TwoInOne-Kochfeldern möglich. Mit dem Lüftungskonzept bietet Miele seinen Kundinnen und Kunden zusätzlich die besonders schnelle und einfache Plug&Play-Installation für den Umluftbetrieb. Das schafft noch mehr Flexibilität bei Planung und Einbau, denn bei dieser Installationsweise können niedrigere Sockelhöhen realisiert werden. So werden weder Flachkanäle noch eine Sockelbox benötigt. Lediglich ein Adapter verbindet den Ausblasstutzen mit einer runden Öffnung der Schrankrückwand. Die gefilterte Luft gelangt dann durch einen Spalt zwischen Schrank und Küchenwand über den Sockel zurück in den Raum. Der Aktivkohlefilter und der Fettfilter befinden sich, wie auch bei der geführten Umluft, oben im Gerät und können so komfortabel entnommen und eingesetzt werden. Dank der Plug&Play-Installation entfällt nur die oberste Schublade im Unterschrank. Alle darunterliegenden Schubladen sind in ihrer gesamten Tiefe als Stauraum nutzbar.

Das neue TwoInOne-Kochfeld BlackPerfection (KMDA 7676 BlackPerfection) kommt ab Jänner 2024 in den Handel. Es ist per WLAN vernetzbar und kann in die Miele App* eingebunden werden. Das rahmenlose Modell ist in einer Abluft- und Umluftvariante erhältlich. Es erreicht die Energieeffizienzklasse A+. *Die Anwendung Con@ctivity und die Miele App sind zusätzliche digitale Angebote der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

