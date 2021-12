Ein Spaziergang durch wohngesunde Küchen

Der ewe Küchenschauraum in Pasching ist nicht nur in echt beeindruckend, sondern bietet auch virtuell ein wahres Erlebnis. Gute 10.000 „Spaziergänge“ haben heuer bereits im digitalen ewe Showroom stattgefunden. Auch wenn dabei das haptische Erlebnis nicht stattfinden kann, die Küchenmodelle sprechen trotzdem für sich: Neben einer großen Anzahl und Varietät an modernen Küchen laden gemütliche Landhausküchen, schöne Holzküchen und Premiummodelle zum Begutachten und „Herantasten“ ein. Bei ewe ist garantiert für jeden Geschmack und jede Raumgröße etwas mit dabei – denn dank der individuellen Planungsmöglichkeit der Küchen kann sich jedes Modell perfekt an die Bedürfnisse seines neuen Zuhauses anpassen.

FM Hirschalm in weiß, fichte zinn und rauchfichte

Vielfalt, Design & Nachhaltigkeit

Nicht umsonst lautet der Slogan von ewe „… und nicht irgendeine Küche“: Einerseits sprechen die Vielfalt der Modelle, unendlich viele Farbmöglichkeiten, ein Sprühregen an Akzentideen, sorgfältige Materialauswahl und – kombinationen, liebevolle Planungen bis ins Detail und Stilrichtungen für jeden Geschmack quasi schon für sich. Aber andererseits setzt ewe Küchen seinen Küchen noch das Sahnehäubchen auf: Die Küchen sind nicht nur wunderschön anzusehen und praktisch zu bedienen, sie sorgen auch für ein 100 % wohngesundes Gefühl.

ewe ist Österreichs erster klimaneutraler Küchenhersteller

ewe ist seit Sommer 2021 erster klimaneutraler Küchenhersteller in Österreich und lebt Nachhaltigkeit, ohne dabei auf ästhetische Aspekte zu verzichten. Die wichtigsten Botschaften lassen sich dabei übersichtlich und kurz zusammenfassen:

– 100 % Fertigung in Österreich

– 96 % Heimische und europäische Hölzer

– 100 % Wohngesund

– 96 % Lacke auf Wasserbasis

– 100 % Strom aus erneuerbarer Energie

Und so wie sich eben ein Spaziergang an der frischen Luft richtig gut anfühlt, so tun es auch die Küchen aus dem Hause ewe. Mit ewe hat man nicht nur irgendeine Küche zu Hause, sondern auch die Küche für morgen.

Größter virtueller Küchenshowroom in Österreich

Der virtuelle Küchenshowroom von ewe wurde im März 2020 gelauncht und wurde seither von über 30.000 Usern für einen virtuellen Inspirationsspaziergang genutzt. ewe Küchen lancierte zum ersten Lockdown aufgrund von Corona gerade „just in time“ den neuen digitalen Schauraum, das virtuelle Küchenstudio umfasst imposante 1.600 m² und präsentiert auf zwei Stockwerken 24 unterschiedliche Küchenmodelle und ist somit eine perfekte Möglichkeit, um Inspiration und bereits konkretere Planungsideen und -vorstellungen für die neue Küche zu bekommen. Der Showroom kann ganz bequem direkt über die Website ewe.at aufgerufen werden, in weiterer Folge kann auch gleich beim nächsten ewe Händler in der Nähe ein Termin zu einem persönlichen Beratungs- und

Planungsgespräch vereinbart werden.

ewe Küchen… eben ein gutes Gefühl!

ewe Family-Homestory: ewe Küche in weiß mit Holzakzenten

Andreas Hirsch, Geschäftsführer

