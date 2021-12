ZOW – die Zulieferermesse für die Möbelindustrie und den Innenausbau

Die ZOW ist im Februar 2022 der perfekte Ort, um der ganzen Möbelwelt neue Impulse zu geben. „Nachdem wir in diesem Jahr viele Produktneuheiten der Unternehmen zur interzum @home digital erleben konnten, ist nun wieder die Zeit gekommen diese Produkte live zu erleben, und zwar auf der ZOW 2022 in Ostwestfalen“, so Maik Fischer, Director der ZOW.

Die ZOW steht für ein innovatives Konzept und fördert frische Denkansätze. Alle zwei Jahre aufs Neue werden hier Grundlagen für neue Produktkarrieren in der Möbelindustrie gelegt. Die ZOW bietet sich daher als Plattform für Unternehmen an, die in diesem Geist mit ihren Ansätzen punkten und für Besucher, die genau solche „hidden solutions“ suchen, um im Wettbewerb den berühmten Schritt voraus zu sein. Angesprochen sind Aussteller, die Außergewöhnliches für den Markt entwickelt, bisher nur ausgewählte Nischen bedient haben oder aus anderen Branchen bzw. -segmenten stammen. Die Ausstellerschaft der ZOW 2022 wird von etablierten „global playern“ wie Häfele, Salice, Interprint, Impress und Rheinspan/Saviola, über führende Spezialisten wie Kleiberit und innovative Mittelstandsfirmen wie Hera bis hin zu „start-ups“ reichen.

Auch wenn in Köln mit der Aufplanung der Messe begonnen worden ist und die Standbestätigungen versendet werden, ist das Team um Matthias Pollmann und Maik Fischer ausstellerseitig immer noch in zahlreichen Gesprächen mit nationalen und internationalen Unternehmen. „Die Entscheidung zur Messe zu kommen, wird sehr viel kurzfristiger getroffen als früher, diesbezüglich hat die Corona-Pandemie immer noch Auswirkungen. Wir haben schon einen respektablen Anmeldestand aber werden sicherlich noch ein paar Wochen auf der Straße unterwegs sein und mit Unternehmen sprechen“, so Fischer. Dass dieses Engagement sich lohnt, zeigt die jüngste Zusage des Global Player Häfele SE & Co. KG.