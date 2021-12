R+T wird auf 2024 verschoben

„Die R+T ist die internationalste Messe am Standort Stuttgart. Zur vergangenen Ausgabe der Weltleitmesse im Jahr 2018 kamen drei Viertel der AusstellerInnen aus dem Ausland. Der Anteil an internationalen BesucherInnen lag bei 60 Prozent, die aus über 140 Ländern anreisten. In enger Abstimmung mit unseren AusstellerInnen und PartnerInnen zur Risikoeinschätzung hat sich ergeben, dass aufgrund der wieder zunehmenden pandemiebedingten Reisebeschränkungen, eine breite Beteiligung von internationalen Gästen auf der R+T im Frühjahr 2022 nicht mehr realistisch ist. Dies ist mit dem Anspruch der R+T als globale Leitmesse nicht vereinbar. Wir haben uns daher entschlossen, im Interesse aller Beteiligten andere Alternativen ins Auge zu fassen“ , führt Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, auf.

Sebastian Schmid, Abteilungsleiter Technologie der Messe Stuttgart, ergänzt: „In den letzten Wochen und Monaten standen wir in Bezug auf die Durchführung der R+T mit unseren KundInnen täglich in intensivem und transparentem Austausch. Bis zuletzt haben wir gemeinsam mit den ausstellenden Unternehmen für die Durchführung der R+T gekämpft. Die geltenden Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg sowie das von uns implementierte Safe-Expo-Konzept würden unter aktuellem Kenntnisstand die Durchführung einer sicheren Veranstaltung im Frühjahr erlauben. Jedoch sind die Entwicklungen derzeit sehr dynamisch und vor diesem Hintergrund müssen wir feststellen, dass eine R+T in gewohnter Form und Qualität im Februar 2022 nicht möglich sein wird. Wir sehen uns somit in der Verantwortung, allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben und die R+T in das Jahr 2024 zu verschieben. Für die Trendthemen und Neuheiten der Branche werden wir ein digitales Bewegtbildformat erarbeiten. Von einer rein digitalen Messeausgabe, wie zur R+T digital, sehen wir allerdings ab.“

Heinrich Abletshauser, Präsident des Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V: „Das Handwerk hat sich nach einem persönlichen Wiedersehen auf der R+T in Stuttgart gesehnt. Aber durch die Absagen großer herstellender Unternehmen und dem sehr wahrscheinlich fehlenden internationalen Charakter der Messe hat sich die Verschiebung in den letzten Wochen zum großen Bedauern aller leider abgezeichnet. Doch wir sehen mit Zuversicht dem neuen Termin entgegen und freuen uns auf eine großartige Messe 2024.“

Sandra Musculus, Präsidentin des ITRS – Industrieverband Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz e.V: „Wir begrüßen die verantwortungsvolle Entscheidung der Messe Stuttgart, in der jetzigen Pandemielage die R+T zu verschieben, auch wenn etwas persönliches Bedauern mitschwingt. Es liegt an uns allen, 2024 zu einem tollen Event zu machen!“

Die nächste R+T findet turnusgemäß vom 19. bis 23. Februar 2024 statt

Quelle: Messe Stuttgart