Eindrucksvolles Comeback der IFA in 2022

Nach drei Jahren Pause hat sich die IFA in Berlin als weltweites Top-Ereignis für die Consumer und Home Electronics-Branche stark zurückgemeldet. Trotz noch geltender Pandemie-Beschränkungen, von denen Teile Asiens weiterhin betroffen sind, belegten die Aussteller mehr als 80 Prozent der Ausstellungsfläche auf dem Gelände der Messe Berlin. Die Aussteller nutzten die Gelegenheit, endlich wieder mit Händlern, Medien und den Endkonsumenten in Kontakt zu treten.

Die IFA 2022 war auch insgesamt sehr gut besucht, insbesondere angesichts der anhaltenden Reisebeschränkungen in Asien. An den fünf Messetagen kamen über 161.000 Menschen zur IFA nach Berlin. Im Vor-Pandemie-Vergleich war der Anteil der Fachbesucher höher. Viele Aussteller berichteten von einer ungewöhnlich hohen Zahl von Geschäftsabschlüssen während der Messe.

Positives Feedback von globalen Marken und Händlern

Trotz globaler Herausforderungen wie anhaltender Lieferkettenunterbrechungen und Inflationsdruck verzeichneten die Aussteller der IFA 2022 ein enormes Auftragsvolumen.

Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu, erklärt: „Die IFA hat sich nach der pandemie-bedingten Pause mit den bedeutendsten Trends für Produkte und Lösungen in den Bereichen Consumer Electronics und Home Appliances sowie angrenzender Branchen, besonders im Themenfeld Nachhaltigkeit, eindrucksvoll zurückgemeldet. Sie war erneut der bewährte Treffpunkt für Industrie und Handel, FachbesucherInnen und Medien sowie natürlich die KonsumentInnen.“

Martin Ecknig, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Berlin, sagt: „Es ist fantastisch, dass unsere Hallen wieder einmal voll waren. Ich habe ein sehr positives Feedback von allen globalen Marken und Händlern erhalten, mit denen ich gesprochen habe, und ich freue mich besonders, dass wir eine so große Zahl von Insidern und Fachbesuchern auf der IFA Berlin verzeichnen konnten. Wir sind auf dem besten Weg, dass die IFA in den nächsten Jahren wieder ihre volle Stärke erreicht.”

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist überzeugt: “Die Leitmesse mit ihren smarten Innovationen und energieeffizienten Technologien ist ein Motor für die Wirtschaft und die Märkte weltweit. Sie ist eines der Aushängeschilder Berlins, nicht nur als Messe und Kongress, sondern auch als führende europäische Drehscheibe für Innovation und Technologie. Die IFA 2022 ist eine Art Leuchtturm, nicht zuletzt, weil sie nach zwei schwierigen Jahren für einen Aufschwung steht.”

Nachhaltigkeit im Fokus der Consumer und Home Electronics

Nachhaltigkeit war neben der intelligenten Vernetzung von Geräten und Smart-Home-Lösungen eines der großen Themen auf der diesjährigen IFA in Berlin. Dies spiegelte sich auch in einigen der IFA Keynotes wider: Hakan Bulgurlu, der Chief Executive Officer von Arçelik, richtete einen leidenschaftlichen Appell an die Consumer und Home Electronics-Branche, zusammenzuarbeiten und ihren Teil zur Eindämmung des Klimawandels und zur Reduzierung der Umweltverschmutzung beizutragen. Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer von Schneider Electric, vertiefte das Thema und untersuchte, wie Smart Home-Geräte unser Zuhause nachhaltiger machen können.

Ein weiteres großes Thema war die intelligente Vernetzung und wie sie nahtlose Erlebnisse ermöglicht. Cristiano Amon, Chief Executive Officer bei Qualcomm, erkundete das enorme Potenzial von vernetzten Diensten und Geräten in der Zukunft. George Zhao, der CEO von Honor, und Tony Ran, der Präsident von Honor Europe, zeigten, wie diese Erfahrungen bereits zum Leben erweckt werden, während William Tian, der Präsident der Huawei Consumer Business Group Western Europe, die Integration von Geräten vom Smartphone über das intelligente Büro bis hin zum Gesundheits- und Fitnessbereich vorstellte.

IFA NEXT ein Publikumsliebling

Wie immer war IFA NEXT, der Innovation Hub der IFA, voll mit Besuchern, die die neuesten und innovativsten Ideen von Start-ups, Innovatoren, Forschungsinstituten und zukunftsorientierten Unternehmen sehen wollten.

IFA GLOBAL MARKETS

Die Ordermesse für OEMs und ODMs kehrte in diesem Jahr auf das Gelände der Messe Berlin zurück und zog viele Besucher an.

IFA+ Summit

Ein hochkarätiges Line-Up mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutierte am Montag auf dem IFA+ Summit Perspektiven der Globalisierung und Trends hin zu einer Deglobalisierung. Weitgehende Übereinstimmung herrschte darüber, dass eine Welt ohne globale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen nicht funktionieren würde, ohne dass überall auf der Welt drastische Rückschritte bei Wohlstand und Lebensqualität entstehen würden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die globalen Klimaherausforderungen eine veränderte Globalisierung erfordern – einen globalen Handel, bei dem Nachhaltigkeit im Fokus steht. Das sehen nicht nur die Expertinnen und Experten so, sondern auch die Konsumentinnen und Konsumenten, die im Rahmen einer weltweit durchgeführten Studie befragt wurden, deren Ergebnisse ebenfalls auf dem IFA+ Summit vorgestellt wurden: Nachhaltigkeitsgesichtspunkte haben bei Einkaufsentscheidungen auch im Bereich der Consumer- und Home Electronics eine wachsende Bedeutung.

SHIFT Mobility – Das Mobilitätsevent ohne Grenzen

Die zweitägige Mobilitäts-Konferenz SHIFT Mobility 2022 war ein großer Erfolg. Der Kongress brachte Automobilunternehmen wie Volkswagen, Ford, BMW und Mercedes Benz, Tech-Giganten wie AWS und Qualcomm, Newcomer wie Lilium, Pivt, Lexgo und Autobrains sowie Spitzenforscher vom Fraunhofer-Institut und der Universität Toronto und sehr junge Start-ups zusammen.

BERLIN PHOTO WEEK

Die vierte Ausgabe der BERLIN PHOTO WEEK lockte mehr als 20.000 Fotobegeisterte in die Arena Berlin, darunter einen großen Anteil junger Foto- und Videofans. Millionen weitere verfolgten die Veranstaltung online.

Sommergarten

Der berühmte Sommergarten der IFA Berlin wurde in diesem Jahr vollständig in die Messe integriert und bot den Besuchern einen Ort zum Ausruhen und Entspannen bei Sonnenschein. Am Samstag verwandelte sich der Sommergarten in einen beliebten Ort für Familienunterhaltung, während am Sonntag Tausende von Fans kamen, um eine Live-Aufzeichnung eines der beliebtesten deutschsprachigen Podcasts – Fest & Flauschig – mit dem Satiriker Jan Böhmermann und dem Musiker Olli Schulz zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ifa-berlin.com

Quelle: Messe Berlin