Fit in das neue Schuljahr: Beko Markenbotschafterin Patricia Kaiser gibt Tipps für den perfekten Start

“Am besten unterstützt eine Kombination aus Gemüse, Obst, Getreide- und Milchprodukte die Kinder, damit konzentriertes Lernen gut möglich ist. So lässt sich gesund und entspannt in das neue Schuljahr starten“, so Patricia Kaiser, Moderatorin, Model, seit Sommer 2021 Beko Markenbotschafterin und begeisterte Mutter schulpflichtiger Kinder.

Alles beginnt mit dem optimalen Frühstück

Ein gutes Frühstück ist der optimale Start in den Tag. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, gibt es – wenn es aus den richtigen Zutaten zubereitet wird – richtig Power, um den Schultag zu meistern. „Ein Highlight bei uns zu Hause ist in der Früh ein Brot mit Frischkäse, Petersilie und Kirschtomaten gibt Energie und Kraft für den ganzen Tag“, so Kaiser. Snacks in den Schulpausen sorgen für den nötigen Energie-Nachschub, damit die Kids bis zum Mittagessen leistungsfähig und körperlich fit bleiben. Und auch dafür, dass sie sich in der Schule wohlfühlen.

Power für die Pause

Gesund soll die Jause sein und schnell gemacht sein sollte sie auch noch. Aber gegessen sollte sie doch auch werden. Ein Vollkornbrot oder -brötchen, belegt zum Beispiel mit Frischkäse und Salat, dazu Gemüse- oder Obststückchen sind eine ideale Kombination für die Box. Die Hauptrolle übernimmt oft ein belegtes Brot oder gerne auch ein Wrap, Bagel oder Ähnliches. Gurkenscheiben, Kirschtomaten, Karottensticks oder Obst je nach Saison wie Beeren, Zwetschken und Äpfelstücke machen nicht nur die Dose bunter, sondern kommen durch die mundgerechten Portionen auch bei den Kindern gut an. Denn eine ganze Karotte oder ein ganzer Apfel können besonders auf kleine Kinder schnell abschreckend wirken. Stifte oder Spalten erhöhen die Attraktivität wesentlich.

Gut verpackt

Ideal zur Aufbewahrung und für den Transport sind Jausenboxen mit einer Einteilung, damit Brot, Obst und Gemüse nicht durcheinanderpurzeln. Wenn man/frau keine Trennwände hat, dann lassen sich auch kleine Dosen, Puddingformen oder Muffinförmchens aus Papier in die Boxen stellen und als Abtrennung verwenden, um hier beispielsweise Beeren einfüllen. „Und beim Befüllen gilt – immer schön bunt. Je bunter, also je mehr Zutaten verwendet werden, desto ausgewogener und gesünder ist die Ernährung“, so Kaiser.

Wenn es schnell gehen muss

Dann ist gute Planung und Vorbereitung alles. Um morgens Zeit zu sparen, lässt sich der Frühstückstisch auch schon abends decken. Auch die Jause für die Schule lässt sich teilweise bereits am Abend vorbereiten. Vorbereiten lassen sich viele Dinge. Nicht nur das geschnittene Obst, sondern auch Gemüsemuffins. Sie lassen sich am Abend backen und am nächsten Tag sind sie dann eine willkommene Alternative zum Brot in der Jausenbox.

Und schmecken soll es aber auch

Viele Kinder haben Vorbehalte gegenüber Gemüse oder einzelnen Gemüsesorten. „Was bei mir gut funktioniert, wenn ich mit den Kids bespreche, was in die Box kommen soll oder welches Gemüse in das Jausenweckerl soll. Auch beim Kochen kommt es gut an, mit den Kindern gemeinsam das Gemüse auszuwählen und dieses gemeinsam zu schneiden und zu kochen. Dann – so ist meine Erfahrung – sind sie eher bereit, etwas Neues auszuprobieren“, so Kaiser.

Idealer Durstlöscher

„Wasser ist einfach das beste Getränk. Sollte es mal ein bisschen was anderes sein, fülle ich meinen Kids einfach ein Leitungswasser in ihre Trinkflaschen und peppe es mit Minze auf. Das ist ein idealer Durstlöscher, den sie lieben. Und manchmal kommt ein Krug mit Wasser und Minze vorab noch in den Beko Kühlschrank und dann erst in die Trinkflaschen. Dann ist es so richtig erfrischend“, so Kaiser.

Eine kleine Nascherei darf auch sein

„Kohlehydrate, Eiweiß, Obst und Gemüse sind total wichtig, aber ab und an darf es auch eine kleine Nascherei sein. Dabei ist es mir wichtig, dass es gesunde Naschereien sind, wie Nüsse oder Trockenfrüchte. Aber auch Vollkornkekse erfreuen die Kinder – wenn sie sich nicht zu oft in der Jause finden“, so Kaiser.

Immer nur Brot als Jause? „Meinen Kids ist das manchmal einfach zu langweilig. Dann gibt es Milchreis. Der lässt sich bequem vorbereiten und im Beko Kühlschrank aufbewahren und in der Früh ist er schnell in ein Schraubglas oder in eine kleine Dose gefüllt. Dazu gibt es Beeren. Einfach eine tolle Jause“, so Kaiser. Aber auch Beeren Granola mit Banane und Chia-Samen ist eine gesunde süße Alternative.

Auch ideal zum Vorbereiten: Powerbällchen aus Datteln, Nüssen und Kokosflocken sind schnell gemacht, süß und gesund. Sie lassen sich am Abend vorbereiten und können über Nacht im Beko Kühlschrank ruhen. Aber auch Reisbällchen mit Kokosnuss, Walnüssen und Datteln sind eine gute Alternative. „Wenn ich Lebensmittel süßen möchte, verwende ich dazu natürliche Zutaten wie frisches oder getrocknetes Obst (Datteln, getrocknete Marillen, Rosinen) oder Honig. Das ist wesentlich gesünder als Zucker“, so Kaiser.

Und generell gilt: Natürliche, unverarbeitete Lebensmittel sind stets die beste Wahl.

