Eine starke Partnerschaft mit Profil – Bei MAPEI & KÜGELE stimmt die Chemie

„Ob Profile, Verlegesysteme, Sockelleisten oder Bauchemie – das alles erhalten Sie an sechs Standorten in ganz Österreich aus einer Hand. Und das in bester Premiumqualität“, informiert Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH. Alle MAPEI Lagerstandorte in Österreich und das KÜGELE Abhollager Wiener Neudorf bieten ab sofort das volle Sortiment beider Unternehmen. Für das Standardsortiment gibt es eine garantierte Lagerverfügbarkeit an allen Standorten.

Sämtliche weiteren Produkte werden innerhalb von 48 Stunden geliefert. „Die Kunden profitieren von dieser Kooperation enorm und haben einen Full-Service-Partner mit sämtlichen Vorteilen bei der Hand,“ ergänzt Markus Claudius Proll, Geschäftsführer von KÜGELE. „Volle Premiumqualität zu einem top Preis-Leistungsverhältnis, zudem Bestpreisgarantie an allen Standorten und die hohe Lieferfähigkeit sprechen für sich,“ so Proll. Kunden profitieren nachhaltig und sparen Kosten – für Arbeitszeiten und Anfahrtswege – im Interesse der Wirtschaftlichkeit und auch der Umwelt.

MAPEI sorgt mit den Produktionsstandorten in Nußdorf ob der Traisen und Langenwang sowie zahlreichen Außenlagern in ganz Österreich für eine flächendeckende Versorgung mit qualitätsgeprüften Baustoffen und bauchemischen Produkten – und das seit 40 Jahren. KÜGELE ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und gehört zu den führenden Entwicklern, Herstellern und weltweiten Lieferanten von Metallprofilen für alle Arten von Bodenbelägen. MAPEI und KÜGELE verbinden gemeinsame Werte: für Tradition und Familie sowie für Innovation und Kompetenz. Eine starke Partnerschaft, von der die heimische Bauwirtschaft profitiert.

Alle Produktinformationen online auf www.mapei.at und www.kuegele.com

Quelle: KÜGELE/MAPEI