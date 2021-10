EK/servicegroup gibt Messetermine 2022 bekannt

Traditionsgemäß starten die Bielefelder mit der EK LIVE Frühjahrsmesse in das neue Messejahr. Vom 19. bis 21.01.2022 geht es im EK Messezentrum und online auf www.ek-messen.de wieder um die Neuheiten und Highlights aus den Bereichen Living, Familie und Elektro. Wie in den Vorjahren findet auch die Bielefelder Ausgabe der EK Fashion-Ordertage im Rahmen der EK LIVE statt, bei der ebenso wie bei den EK Fashion Ordertagen in Salzburg (25.01.2022) und Mannheim (27.-28.01.2022) die Eigenmarken für die kommende Herbst/Winter-Saison vorgestellt werden.

Ganz im Zeichen der Familie steht der April, wenn die EK FUN Family-Ordermesse vom 27. bis. 28.04.2022 das Neueste aus der Family-Welt präsentiert. Freuen darf sich der Fachhandel dann auf ein Warenangebot, das von Spielwaren und Babyartikeln über Kindermode, Schulbedarf bis hin zu Lederwaren reicht und darüber hinaus die eine oder andere Sortimentsüberraschung bereithält, so wie man es wohl nur von einer echten Mehrbranchen-Verbundgruppe erwarten darf.

Im September bittet die EK/servicegroup dann zur Herbstmesse EK LIVE. Vom 14. bis 16. September 2022 stehen wieder die gesamte Bandbreite der EK Leistungsspektrums sowie die Neuheiten der führenden Markenhersteller im Mittelpunkt. Allerbeste Voraussetzungen also, um sich optimal auf das Jahresendgeschäft und den Beginn des neuen Jahres vorzubereiten.

Der Messekalender der EK/servicegroup:

EK LIVE Frühjahrsmesse (hybrid) 19.01. – 21.01.2022 Bielefeld

EK Fashion Ordertage (hybrid) 19.01. – 21.01.2022 Bielefeld, 25.01.2022 Salzburg,

27.01. – 28.01.2022 Mannheim

EK FUN Family-Messe (hybrid) 27.04. – 28.04.2022 Bielefeld

EK LIVE Herbstmesse (hybrid) 14.09. – 16.09.2022 Bielefeld