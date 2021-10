Branche steht hinter der R+T 2022

Die Vorbereitungen für die Durchführung der R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – vom 21. bis 25. Februar 2022 laufen auf Hochtouren. Die Branche trifft sich endlich wieder persönlich in Stuttgart, um sich über die Produktneuheiten zu informieren und über aktuelle Herausforderungen auszutauschen. Rund 700 nationale und internationale Unternehmen haben sich bisher zur R+T 2022 angemeldet. Bei Teilnehmenden aus dem asiatischen Raum kann es bedingt durch Reiserestriktionen noch zu Änderungen kommen.

„Zur aktuellen Zeit stehen internationale Fachmessen, wie die R+T, im Fokus. Wir sind uns bewusst, dass besonders international agierende Unternehmen unterschiedliche Entscheidungen im Hinblick auf ihre Messeteilnahme treffen. Kurzfristige Absagen der Branchenplayern zu diesem Zeitpunkt der Messevorbereitungen stellen nicht nur uns als Veranstalter, sondern auch andere ausstellende Unternehmen vor große Herausforderungen“, stellt Sebastian Schmid, Abteilungsleiter Technologie der Messe Stuttgart, klar. „Die Durchführung der R+T steht für uns außer Frage. Wir erfahren trotz dieser Umstände großen Zuspruch aus der Branche, die die R+T weiterhin als das Branchenevent betrachten, auf dem man alle KundInnen an einem Ort treffen kann. Zudem ergeben sich durch die veränderte Situation für die Ausstellenden vor Ort auch neue Chancen. Richten wir also den Blick nach vorne und auf alle teilnehmenden Unternehmen, die aktuell inmitten der Vorbereitungen für die R+T 2022 stecken und sich wahnsinnig auf das persönliche Wiedersehen in Stuttgart nach vier langen Jahren freuen. Wir können es ebenfalls kaum erwarten und freuen wir uns auf ein breites Spektrum an ausstellenden Unternehmen – mit bekannten Marktgrößen und vor allem einer Vielzahl an Neu-AusstellerInnen.“

Branchengrößen bekennen sich zur R+T 2022

„Für uns ist die R+T die bedeutungsvollste Plattform, um der Branche unsere Innovationen, Neuheiten und Produkte vorzustellen. Ganz besonders freuen wir uns über den intensiven Kontakt und Austausch mit dem Fachpublikum vor Ort“, zeigt sich Miriam Albrecht, Geschäftsführerin bei Reflexa, von Ihrer Teilnahme an der R+T 2022 überzeugt. Auch KADECO-Geschäftsführer Ulf Kattelmann unterstreicht die Bedeutung der Fachmesse: „KADECO ist im nächsten Frühjahr auf der R+T am Start! Viele Produktneuheiten werden erstmals auf der R+T vorgestellt.“ ITRS-Präsidentin Sandra Musculus macht deutlich: „Die R+T ist ein Branchenevent! Wir blicken positiv gestimmt auf die R+T 2022 und freuen uns, erneut dabei zu sein.“ Die aktuelle Ausstellerliste der R+T 2022 gibt es seit Freitag, den 22. Oktober 2021, auf www.rt-expo.de/aussteller.

Endlich wieder Messen!

Auf dem Stuttgarter Messegelände haben seit September dieses Jahres wieder Messen stattgefunden. Es bestand ein enormer Austausch- und Investitionsbedarf, was vor allem zu einer sehr hohen Zufriedenheit der ausstellenden Unternehmen beitrug. Zudem war der Anteil an internationalen BesucherInnen vor Ort weitaus höher als erwartet, u.a. reisten diese vermehrt aus Europa, aber auch aus den USA, Korea und Japan an. „Diese positive Bilanz der bisher durchgeführten Messen bestärkt uns darin, dass wir auch für die R+T 2022 eine hohe Besucherqualität erwarten dürfen“, gibt sich Sebastian Schmid zuversichtlich. „Wir möchten der Branche wieder ein Live-Messe-Erlebnis bieten, das wir alle in den vergangenen Monaten so sehr vermisst haben! Durch die R+T digital haben wir in Bezug auf digitale Veranstaltungen spannende Erfahrungen gesammelt und vieles gelernt. Jedoch haben wir auch schnell die Grenzen reiner Online-Angebote bemerkt.“

Zur R+T 2022 wird es für Ausstellende und Besuchende wieder eine digitale Plattform unter www.rt-expo.digital geben.

Sicherer Messebesuch garantiert

Bei den bisher durchgeführten Fachmessen hat sich das Safe-Expo-Konzept der Messe Stuttgart zur sicheren Durchführung einer Veranstaltung bereits bestens bewährt. Eine Verunsicherung war weder bei Ausstellenden noch Besuchenden zu spüren. Sebastian Schmid erklärt: „Glücklicherweise gehen die allgemeinen Entwicklungen der Pandemie in die richtige Richtung. Ich bin mir sicher, die Ausstellenden und Besuchenden finden Ende Februar 2022 ideale Bedingungen für ihre Messebeteiligung oder ihren Messebesuch.“ Das Safe-Expo-Konzept wird darüber hinaus entsprechend der politischen Vorgaben kontinuierlich angepasst und gelockert. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.messe-stuttgart.de/safeexpo.

Neue Chancen durch ergänzendes Online-Angebot

„Messen kommt besonders durch die vergangenen Monate eine bedeutende Rolle zu, denn in der Geschäftswelt kann der persönliche Kontakt nicht dauerhaft durch Online-Angebote ersetzt werden“, so Sebastian Schmid. „Dennoch möchten wir allen teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit einer digitalen Verlängerung bieten. Mit dieser können die AusstellerInnen der R+T 2022 ihre Präsenz auf einer Online-Plattform erweitern, mit Informationsmaterialien befüllen und diese ihrer Zielgruppe langfristig zur Verfügung stellen.“ Die Online-Plattform wird wieder über die bekannte URL www.rt-expo.digital zu erreichen und bis zur R+T 2024 verfügbar sein.

Jedes ausstellende Unternehmen erhält mit der Teilnahme an der R+T 2022 automatisch eine Präsenz auf der digitalen Plattform. Diese kann in Bezug auf die jeweiligen Features noch erweitert werden. Um die verschiedenen Funktionalitäten demonstrieren und erläutern zu können, wird bis Mitte November 2021 eine Demo-Version der digitalen Plattform für die R+T 2022 eingerichtet. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.

Quelle: Landesmesse Stuttgart GmbH