EK setzt Fachhandel zum Weihnachtsgeschäft emotional in Szene

Mit dem Auftritt, der für die wichtigsten Online- und Offline-Kanäle konzipiert wurde, möchte die von der EK ins Leben gerufene Initiative „Starker Fachhandel. Von Herzen gern.“ nicht nur die Handelspartner der EK im Weihnachtsgeschäft unterstützen, sondern auch zeigen, wofür der Fachhandel steht und wodurch er sich von anderen Vertriebskanälen unterscheidet.

„Es sind vor allem die Begeisterung für das eigene Sortiment und die Leidenschaft für Menschen, die den Fachhandel zu einem ganz besonderen Ort machen,“ erklärt Jochen Pohle, Bereichsleiter der Business Unit EK Home. „Und genau diese Botschaft bringt unsere Kampagne deutlich zum Ausdruck,“ fügt er hinzu.

Wie auch schon bei den vorangegangenen Marketing-Aktivitäten der „Starker Fachhandel“-Initiative erscheint auch diesmal auf sämtlichen Marketingmaterialien die Wort-Bild-Marke „Starker Fachhandel. Von Herzen gern.“ als gemeinschaftliches Absenderlogo.

„Damit wollen wir herausstellen, was die vielen EK Fachhändler miteinander verbindet – so individuell sie im Hinblick auf Sortiment, Branche, Standort und Unternehmensgröße auch sein mögen,“ so Pohle weiter.

Im Mitgliederkreis der EK/servicgroup stieß das Angebot dieses gemeinschaftlichen Werbeauftritts schon bei der ersten Präsentation auf der EK LIVE Herbstmesse im September 2020 auf äußerst positive Resonanz. An der aktuellen Weihnachtskampagne nehmen aus allen Branchen viele Fachhändler teil. Neben emotional gestalteten Plakaten nutzen diese auch Werbepostkarten, mit denen der Konsument zum Besuch des Geschäfts eingeladen werden kann.

Für zusätzliche Werbepower sorgt ein von der EK produziertes, emotional aufgeladenes Kampagnenvideo, das die EK auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet und auch den Aktionsteilnehmern für deren eigene Social-Media-Aktivitäten zur Verfügung gestellt hat.

In die Weihnachtskampagne eingebunden wurden darüber hinaus auch die individuellen Händler-Websites auf Basis der EK Lösung myWeb sowie die individuellen Händlerseiten auf dem EK Mehrbranchen-Marktplatz www.compravo.de. Hierfür wurde für jeden Aktionsteilnehmer eine eigene Landingpage eingerichtet, auf der die von ihm im Vorfeld genannten Top-10-Artikel für das Weihnachtsgeschäft gelistet sind.

Genau daran zeigt sich, dass sich die EK Verantwortlichen bei der aktuellen Weihnachtskampagne nicht allein mit positiven Imageeffekten für den Fachhandel zufriedengeben.

„Jetzt im Weihnachtsgeschäft geht es nicht nur darum, Herzen zum Klopfen zu bringen, sondern auch die Kasse zum Klingeln,“ bringt Jochen Pohle den eigenen Anspruch auf den Punkt.

Quelle: EK Servicegroup