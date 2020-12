Die aktuelle Brancheninfo für den Elektro- und Einrichtungsfachhändler

Der Handel in Österreich setzt alles daran, sicheres Einkaufen ab dem 7. Dezember zu ermöglichen. Jetzt gilt es, den Kunden die Weihnachtseinkäufe auch unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen sicher zu ermöglichen.

Die Bundessparte Handel lädt in Zusammenarbeit mit renommierten Crowd-Management-Experten zu einem Webinar ein, in dem dargestellt wird, wie sich der österreichische Handel unter COVID-19 Bedingungen auf größere Menschenansammlungen und -bewegungen vorbereiten kann.

Crowd Management hat sich in den letzten Jahren in der professionellen Sicherheitsplanung speziell im Veranstaltungssektor etabliert. Eine kurze Begriffsdefinition (John Fruin 1993): Crowd Management ist die systematische Planung, die kontinuierliche Überwachung und Steuerung einer geordneten Ansammlung von Menschen. Es handelt sich um einen präventiven Planungsansatz, der den Besucher und sein Sicherheits- (Wohl)befinden in den Mittelpunkt der Planung stellt. Als primäre Ziele des Crowd Managements gelten das Verhindern des Aufbaus von großem Druck sowie unkontrollierter Bewegungen von bzw. in Menschenmengen. Crowd Management beschäftigt sich also mit der systematischen Planung von Flächen und Infrastrukturen, Kommunikationsangeboten und Organisationsstrukturen in Beziehung zum Besucher und dessen erwarteten Verhalten.

Vortragender

Martin Bardy, MA, BEd, BA, MBA absolvierte u.A. das Studium „Crowd Safety Management“ an der Buckinghamshire University (UK) mit der höchsten Auszeichnung „First-class honours“. Er ist selbständiger Unternehmensberater sowie externer Lektor an Universitäten und Fachhochschulen.

Zugangsinformationen:

Link zum Webinar: https://wrk-at.zoom.us/webinar/register/WN_ZD0BZdKuREKwDQ8_zeZ77Q

Das Webinar ist interaktiv: Die Experten stehen für Fragen zur Verfügung.

Sollten Sie keinen Platz mehr im Webinar bekommen, können Sie dieses unter folgendem Link live mitverfolgen: https://youtu.be/aZ54EfJ5Yto

Zum Nachhören ist das Webinar auf www.derhandel.at abrufbar

Quelle: WKO