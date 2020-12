Prominenter Besuch bei Häcker Küchen – Eine Löwin in Rödinghausen

„Es ist schon sehr beeindruckend was ich hier sehe. Ich bin begeistert, wie facettenreich das Thema Küche ist“, so eine sichtlich erfreute Judith Williams. Die sympathische Münchnerin ist auf der Suche nach einer passenden Küche für das eigene Haus extra nach Ostwestfalen gekommen, um bei Häcker eine neue Lieblingsküche zu finden. „Denn 45 Küchen auf rund 3.800 Quadratmetern – das ist schon außergewöhnlich“, verrät Williams. Der Kontakt zu Häcker besteht schon länger, so dass es jetzt aus aktuellem Anlass zu einer Einladung kam.

Im Rahmen eines Ausstellungsbesuchs wurden Küchentrends und technische Innovationen erläutert sowie konkrete Planungsideen besprochen. Zudem gab es für die prominente Unternehmerin ein spezielles Rahmenprogramm zum Thema Küche. Überwältigt zeigte sich die Löwin dabei von der besonderen Inszenierung der Häcker Küchenausstellung, denn „jede Küche erzählt eine eigene Geschichte. Hier möchte man sofort einziehen und loslegen“. Da Judith Williams auch sozial sehr engagiert ist, wurde ebenso über die verschiedenen Projekte gesprochen, für die sich Häcker seit Jahren einsetzt – von der Schule in Sierra Leone bis zum regionalen Insektenschutz. Beide waren übereinstimmend der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit auf die Prioritätenliste eines jeden Unternehmens gehört.

Den gemeinsamen Tag in Rödinghausen werden jedenfalls alle Beteiligten als sehr angenehm und hilfreich in Erinnerung behalten. Williams ist sich jetzt jedenfalls sicher, die richtige Entscheidung für ihre neue Küche getroffen zu haben. Genau wie in der Fernsehshow, in der wir sie demnächst wieder als Löwin in der Jury erleben können.

Judith Williams (Höhle der Löwen) findet bei Häcker ihre Traumküche

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.de

Quelle: Häcker Küchen