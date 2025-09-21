Elektrofachhandelstage 2025 – Branchentreffpunkt am 26. & 27. September im Design Center Linz

Die Fachmesse bietet dabei einen kompakten Überblick über die Entwicklungen der Branche – von innovativen Technologien und smarte Lösungen bis hin zu den neuesten Produkt-Highlights. Erwartet werden über 70 Aussteller aus den Bereichen Elektroinstallation, Unterhaltungselektronik, Hausgeräte, IT, Energie und vielen weiteren Segmenten.

Starke Partnerschaften & bewährte Kompetenz

Besondere Bedeutung kommt den starken Partnerschaften und bewährten Kooperationen zu. Auch 2025 sind mit ElectronicPartner Austria, Expert Österreich und Red Zac Austria erneut drei führende Einkaufskooperationen vertreten, ebenso wie der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie FEEI.

Damit sind nicht nur starke Marken und ein umfassendes Produktsortiment vertreten, sondern auch langjährige Kompetenz und gebündeltes Branchen-Know-how. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Partnern profitieren Besucher von wertvollen Kontakten, praxisnahen Einblicken und einem direkten Austausch mit den Entscheidungsträgern der Branche.

Neu im Fokus 2025:

Neu in diesem Jahr ist die „People’s Choice Trophy“, bei der die Messebesucher erstmals selbst entscheiden, welches Produkt oder welche Dienstleistung sie am meisten begeistert. Alle teilnehmenden Aussteller gehen ins Rennen und der aktuelle Zwischenstand des Votings kann am E&W-Stand (B-122) live verfolgt werden.

Abgestimmt werden kann während der Messeöffnungszeiten vom 26. September, 09:00 Uhr bis 27. September, 15:00 Uhr während der Messeöffnungszeiten. Das Gewinnerprodukt oder die Gewinnerdienstleistung erhält am Ende die Auszeichnung.

Mehr Infos zur People’s Choice Trophy by Elektrofachhandelstage

Mehr Infos zur People’s Choice Trophy by Elektrofachhandelstage

Neben den etablierten Key Playern dürfen sich Besucher 2025 auch auf frischen Wind freuen: Einige Aussteller feiern in diesem Jahr ihre Premiere und erweitern das Branchenspektrum um spannende Impulse, innovative Produkte und zukunftsweisende Lösungen. Damit unterstreichen die Elektrofachhandelstage Ihre Rolle als zentrale Plattform für Austausch, Inspiration und Geschäftsanbahnung.

Zum Ausstellerverzeichnis

Treffpunkt für Profis und Talente von morgen

„Die Elektrofachhandelstage sind der zentrale Treffpunkt für den österreichischen Elektrofachhandel. Hier geht es nicht nur um Neuheiten und Trends – sondern um das, was in digitalen Kan älen fehlt: Produkte in die Hand zu nehmen, Vertrauen aufzubauen und persönliche Gespräche zu führen. Gerade in Zeiten rasanter technologischer Entwicklung sind diese direkten Begegnungen unverzichtbar, um Orientierung zu gewinnen und nachhaltige Partnerschaften zu knüpfen. Genau dafür schaffen die Elektrofachhandelstage die Plattform.“, freut sich Messeleiter Daniel Herger über die bevorstehenden Tage voller Elektro- und Elektronikinnovationen.

Die Elektrofachhandelstage bringen den österreichischen Elektrofachhandel zusammen. Hier begegnen sich Fachhändler, Lieferanten und Markenpartner, entdecken die neuesten Produkte und Trends und tauschen wertvolle Erfahrungen aus.

Doch nicht nur Branchengrößen sind eingeladen: Auch Schüler, Lehrlinge und Studierende sind herzlich willkommen! Für den Nachwuchs bietet die Messe die ideale Gelegenheit, den Elektrofachhandel hautnah zu erleben, erste Kontakte zu knüpfen und spannende Einblicke in mögliche Karrierewege zu erhalten.

Der Eintritt ist für Fachbesucher nach vorheriger Registrierung frei.

Nähere Informationen finden Sie unter: https://elektrofachhandelstage.at/

Quelle: MZS