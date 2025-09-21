Roland Hagenbucher verstärkt den Verwaltungsrat von DER KREIS

Die Vorstellung erfolgte im Rahmen der Verwaltungsratssitzung am gestrigen Freitag im traditionsreichen Hotel Klosterpforte in Harsewinkel. Mit dieser Berufung setzt DER KREIS ein deutliches Zeichen für Aufbruch, Zukunftsorientierung und umfassendes Know-how.

Innovator und Gestalter der Hausgerätebranche

Roland Hagenbucher war knapp 20 Jahre Geschäftsführer von Siemens Hausgeräte sowie langjähriger Vorstandssprecher der AMK und gilt als einer der wichtigsten Innovatoren des deutschen Hausgerätemarkts. Unter seiner Führung wurde Siemens zur Spitzenmarke im Premiumsegment ausgebaut und als Innovationsführer positioniert.

Mit Botschaften wie „Der Mercedes steht in der Küche“ oder „Die Küche ist das neue Wohnzimmer“ prägte er das Image von Hausgeräten nachhaltig. Aus reinen „Muss“-Geräten wurden Symbole für Lifestyle, Genuss und Lebensqualität.

„Es war mir eine große Freude und Ehre, über viele Jahre hinweg die Nr. 1 Marke im Hausgerätegeschäft zu führen. Nun freue ich mich sehr, meine Erfahrung und Perspektive in den Verwaltungsrat von DER KREIS einzubringen und gemeinsam die Zukunft des Küchenfachhandels mitzugestalten“, so Roland Hagenbucher.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Roland Hagenbucher eine der prägendsten Persönlichkeiten unserer Branche für den Verwaltungsrat gewinnen konnten. Seine Innovationskraft, seine Marktkenntnis und sein Netzwerk werden wertvolle Impulse geben“, so Ernst-Martin Schaible, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS Systemverbund.

Der Verwaltungsrat von DER KREIS Deutschland setzt sich neben Roland Hagenbucher wie folgt zusammen:

• Ernst-Martin Schaible (geschäftsführender Gesellschafter, DER KREIS)

• Erich Pfleiderer (Küchenhaus Pfleiderer, Winnenden) – Vorsitzender

• Jutta Nagel (Nagel Küchen, Velen)

• Jan Schreckenberg (Küchenspezialisten Schreckenberg, Leverkusen)

• Andreas Ullrich (Küchen Ullrich, Füssen)

• Nina Reinecke (Die Küche Reinecke, Wolfenbüttel)

• Stefan Wörwag (Syndikus, DER KREIS)

• Klaus Speck (Geschäftsführer Euroteam, DER KREIS)

Der aktuelle Verwaltungsrat von DER KREIS Deutschland (v.l.n.r.): Andreas Ullrich, Erich Pfleiderer, Jutta Nagel, Jan Schreckenberg, Ernst-Martin Schaible, Stefan Wörwag, Nina Reinecke, Klaus Speck, Roland Hagenbucher

Quelle: DER KREIS