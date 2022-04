Erfolgreiche Aussichten: spoga+gafa 2022 in den Startlöchern

Gute Anmeldestände aus Europa und Übersee verstärken die Vorfreude auf die spoga+gafa 2022, die vom 19.-21. Juni 2022 in Köln stattfindet. Drei Monate vor der Messe ist die Anzahl der ausstellenden Länder ähnlich dem Niveau des Rekordjahres 2019. Insbesondere europäische Unternehmen haben teils deutliche Flächenvergrößerungen vorgenommen. Schon jetzt zeigt sich somit, dass der neue Juni-Termin sowohl bei Ausstellern, die größere Handelsflächen adressieren, sowie bei jenen, die sich an den Fachhandel richten, greift: Die Ausrichtung der spoga+gafa Mitte/Ende Juni passt damit in die Orderzyklen beider Handelsausrichtungen.

Messedirektor Stefan Lohrberg freut sich auf eine erfolgeiche Spoga + Gafa 2022

Neue und vertiefte Besucherkooperationen versprechen eine für die Aussteller abermals gesteigerte Qualität der Messeteilnahme: So wurde die Zusammenarbeit mit dem BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. ebenso ausgeweitet, wie die mit dem Verband Deutscher Garten-Center e.V. (VDG). Erstmalig besteht eine Kooperation mit den Garten-Centern der egesa-zookauf eG, der Einkaufs-, Werbe- und Marketinggenossenschaft für den Zoo- und Gartenfachhandel. Neben dem Zuwachs deutscher Gartencenter dürfen sich bei Austeller auch auf neue Gartencenter-Besucher aus den Niederlanden freuen. Eine erstmalige Kooperation mit der Tuinbranche Nederland lädt deren Mitglieder zu einem intensiven Besuchsprogramm der spoga+gafa ein. In Erwartung qualitativ hochwertiger Besucher haben sich in allen Segmenten diverse Unternehmen sich für eine erstmalige Teilnahme an der spoga+gafa 2022 entschlossen. Darunter u.a. Bosch, Florensis, G. Wurm, Greenworld, Hamson, Heinje, Heissner, Hörmann, Ikono, Karasek, Otto Wilde, Rabensteiner, Segway, Vondom.

Bereich Möbel neu aufgestellt

Ein neues Hallensetup im Bereich Möbel, ein „Dreieck der kurzen Wege“, aus den Hallen 3.1, 11.1 und 11.2 sowie der unique-Halle 10.2 schafft eine neue Dynamik und garantiert beste Frequenzen in allen Furniture-Hallen der größten Messe für Außenmöbel- und Dekorationen weltweit. Einmalig in 2022 ergänzt das Pop-up Event „Home meets spoga+gafa“, welches sich der Interior-Möbelwelt widmet, das Möbelsegment der spoga+gafa. Vereint werden damit in Halle 4.2 Indoor- und Outdoorkräfte an einem Ort gezeigt. Das Pop-Up Event ermöglicht effiziente Ordertätigkeiten zum bestmöglichen Termin für Einkäufer und Händler, die ihren Kunden Outdoor- wie Indoor-Möbel anbieten und an einem Ort ordern möchten.

Aufgrund noch immer geltender Ein- und Ausreiseregularien in Asien bleibt die Teilnahme asiatischer Aussteller erwartungsgemäß zurückhaltend. Asiatische Hersteller mit europäischen Dependancen werden dennoch ein aktiver Bestandteil der Messe sein und zeigen, ebenso wie ihre weltweiten Mitbewerber, Interesse an zusätzlichen Ausstellungsflächen.



Das Eventprogramm der spoga+gafa setzt neue Akzente, wie beispielsweise im Vortragsprogramm mit klarem Fokus auf aktuelle Herausforderungen der Branche (Stichwort Lieferketten, eCommerce). Sonderschauen zur Hervorhebung einzelner Produkte bieten der Boulevard of Ideas und die Trendshow Outdoor Lifestyle mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Urbanisierung, Silver Society und Individualisierung. Auch in diesem Jahr ist die Teilnahme für Aussteller mit den besten Innovationen der Saison kostenlos möglich. Ein neues Abendprogramm lädt Aussteller wie Besucher in die Rheinterrassen ein. Hier werden sich die BBQ-Aussteller den anderen Aussteller-Segmenten und ihren eingeladenen Gästen, den Handelsentscheidern aller Branchen, aktiv präsentieren.

Die Messe steht, wichtiger denn je, unter dem Motto „Sustainable Gardens“: Unter anderem werden Führungen über das ganze Gelände Produkte und Lösungen zeigen, die den Garten auf seinem Weg hin zu einem nachhaltigeren Dasein tragen und unterstützen.

Mit Spannung erwartet wird die Freigabe der ganzjährigen Digitalplattform der spoga+gafa, welche an 365 Tagen Produkte und Menschen einander vorstellt und damit den Orderprozess einleitet. Eine erste Test- und Bedarfsabfragephase war erfolgreich und stieß bei Ausstellern und Handel auf großes Interesse – Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Quelle: Köln Messe