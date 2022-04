Endlich wieder in Präsenz: GfMTrend-Hausmesse 2022

Die Besucher erwartete eine gelungene Mischung aus aktuellen Neuheiten von den zurückliegenden Messen in Ostwestfalen, Oberfranken und der Hausmesse Süd, einer breiten Auswahl von Exklusivmodellen sowie bewährten Bestsellern. An der Messe beteiligten sich in diesem Jahr 51 Aussteller, darunter 7 neue Lieferanten. Als neue Partner konnten unter anderem Akante, Bizzotto, Niehoff Garden, Vehome und Select Comfort gewonnen werden.

Eigenmarken im Fokus

Neben neuen PAL-Modellen standen besonders die vier Eigenmarken Marc Harris, Angelo Divani, Wohnkomfort und MaxKomfort im Fokus der Messe. Sehr gut angenommen wurde der Relaunch des Marc Harris Polsterkonzeptes, das mit perfekt aufeinander abgestimmten Kleinmöbeln, Teppichen und Leuchten ergänzt wurde. Frisches Fotomaterial sowie eine neue Broschüre und eine überarbeitete Homepage komplettieren das Konzept. Bereits im letzten Jahr wurde das Design der Exklusivmarke Angelo Divani mit viel Emotion neugestaltet. Als eines der Messe-Highlights erwies sich hier das exklusive und lifestylige Ledersofa „Pieto“ im kubischen Stil. In der GfMTrend-Zentrale hat man in den zurückliegenden Monaten außerdem viel unternommen, um den Bereich „Exklusivmodelle“ weiter auszubauen. So konnten sich die GfMTrend-Mitglieder über attraktive Modelle in den Bereichen Polstermöbel, Massivholz und Schlafen freuen.

Neue Produkte, Vermarktungs-Konzepte und überarbeitete Module waren aber längst nicht alles, was den Besuchern präsentiert wurde. Mit dem spannenden Thema „Outdoor“, durch die Pandemie verstärkt in den Vordergrund gerückt, hat man sich beim GfMTrend-Verband ebenfalls ausführlich beschäftigt. Auch wenn das Wetter am Messe-Wochenende alles andere als sommerlich war, machten die hochwertigen ausgestellten Lounge-Garnituren und Outdoormöbel Lust auf Sommer. Die GfMTrend-Händler bewerteten die auf der Messe vorgestellten Modelle insgesamt als sehr gut und auch die Aussteller freuten sich über ausgezeichnete Verkaufsergebnisse. Endlich wieder persönliche Kontakte pflegen, sich mit Kollegen austauschen, gemeinsam lachen: Die Stimmung an den drei Messetagen war bei den insgesamt ca. 600 Besuchern verständlicherweise fabelhaft.

Umfangreiches Hygienekonzept

Ein umfangreiches Hygienekonzept mit Maskenpflicht, Einlasskontrolle und Testpflicht für alle Messeteilnehmer sorgte außerdem für die notwendige Sicherheit aufgrund der Pandemie. In diesem Jahr hat man aus genau diesem Grund noch auf die Messeparty im Kuchlbauer Weissbier-Stadl verzichtet. Bei der nächsten GfMTrend-Hausmesse wird der bei Mitgliedern und Lieferanten gleichermaßen beliebte „Bayerische Abend“ aber bestimmt wieder möglich sein.

Geschäftsführer Joachim Herrmann auf der Hausmesse von GfMTrend

Ein Umsatzplus von 9,1 % im Geschäftsjahr 2021, ein Umsatzplus von 8,7 % und 16 neue Mitglieder im ersten Quartal des laufenden Jahres sorgen beim GfMTrend-Verband zusätzlich für große Zufriedenheit. Nun freut man sich in Neustadt auf die nächste Veranstaltung, die Jahreshauptversammlung in München vom 10. bis 12. Juni 2022, traditionsgemäß im Hotel „Bayerischer Hof“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend