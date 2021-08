Erfolgreiche GIGA Messe in Wels

Mag. Gerald Socher begrüßt die Gäste

Über 100 Partner stellten die mit dem Verband gemeinsam entwickelten Eigenmodelle vor. Erstmals vertreten waren viele Hersteller für die SB-Schienen GIGA smart, GIGA France (zu denen die französischen SB-Schienen BUT und Conforama zählen), sowie GIGA online mit ihren Exklusivmodellen.

Der Verband freute sich besonders darüber, die schon in 2020 dazu gestoßenen, neuen Schweizer-Mitglieder begrüßen zu dürfen. Dazu zählen Möbel Hubacher, Möbel Egger und Möbel Svoboda sowie Pfister.

Einer der Einkaufsausschüsse von GIGA

Einen ersten, kurzen Überblick über die Verbandsstrukturen verschaffte sich die Geschäftsleitung des zukünftigen GIGA-Mitglieds, die Tessner-Gruppe. „Schon jetzt freuen wir uns, wenn in den kommenden Verbandssitzungen Möbel Schulenburg und später Meda Küchen uns mit ihrem know-how unterstützen.“ so Helmuth Götz (Einkaufsleitung Möbel XXXLutz DE). Im Bereich GIGA smart werden zukünftig die Einkäufer und Einkäuferinnen von Roller und Tejo´s die Teams im Lenkungskreis, sowie den Ausschüssen ergänzen.

Nachhaltigkeit beim GIGA-Verband

Die diesjährige GIGA Messe stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Da dieses Thema immer stärker in die Möbelbranche vordringt, will GIGA hier ein deutliches Zeichen hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit setzen. Die vorhandene Produktpalette wird dafür erheblich ausgebaut. In enger Zusammenarbeit mit den Herstellern und den eigenen GIGA Designern präsentierten sich zahlreiche Neuheiten in allen Bereichen.

Mag. Gerald Socher (im Bild rechts) mit der Leitung des hauseigenen Designteams

Viele Marken – viele Neuheiten

Neben der beeindruckenden Marken-Vielfalt waren die Messebesucher und neuen Mitglieder besonders von der wertigen Präsentation der Stände, den vielen interessanten Produktneuheiten und gezielten Weiterentwicklung von Erfolgsmodellen angetan.

Gerhard Vorraber, Fa ADA

„Gekonnt wurden hier die entwickelten, exklusiven Neuheiten in Szene gesetzt und Wohnträume präsentiert. Die jährliche GIGA Messe bietet unseren Herstellern, wie auch unseren Mitgliedern immer die Möglichkeit, sich über Neuheiten, Entwicklungen und über die Zusammenarbeit auszutauschen. Auch hinsichtlich der Abschlüsse vor Ort waren wir sehr zufrieden.“ betont Mag. Gerald Socher (GIGA Geschäftsführer).

Alfred Weiss mit Vertriebsleiter von Schösswender



GIGA bedankt sich besonders bei den Herstellern und Mitgliedern, dass das strenge Sicherheitskonzept mit Test- und Maskenpflicht, vollständig und erfolgreich umgesetzt wurde. Trotz der widrigen Umstände spiegelte gerade die gute Stimmung die erfolgreiche Zusammenarbeit und Entwicklung der letzten Jahre wieder.

Toni Lienbacher, Fa. Voglauer



Quelle: GIGA INTERNATIONAL