Erfolgreiches Küchenstudio in Wien sucht Nachfolger!

Unser etabliertes Küchenstudio in Wien sucht einen engagierten Nachfolger, der unsere Erfolgsgeschichte weiterführen möchte.

Was wir bieten:

Langjährige Erfahrung und einen ausgezeichneten Ruf in der Branche

Ein breites Sortiment an hochwertigen Küchen namhafter Hersteller

Ein modernes und ansprechendes Showroom-Konzept, das unsere Kunden begeistert

Ein eingespieltes Team von kompetenten Mitarbeitern, dass Sie bei Ihrem Start unterstützt

Eine bestehende Kundenbasis und ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern

Eine attraktive Lage in Wien mit guter Verkehrsanbindung und Parkmöglichkeiten

Was wir von Ihnen erwarten:

Eine Leidenschaft für Küchenplanung und -verkauf sowie ein Gespür für Trends und Kundenwünsche

Erfahrung in der Branche und fundierte Kenntnisse über Küchenhersteller und -produkte

Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, das Unternehmen erfolgreich weiterzuführen

Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Kunden

Teamfähigkeit und die Bereitschaft, mit unserem bestehenden Team zusammenzuarbeiten

Eine hohe Serviceorientierung und die Fähigkeit, individuelle Kundenwünsche umzusetzen

Wenn Sie bereit sind, in die Fußstapfen eines erfolgreichen Küchenstudios zu treten um Ihre eigenen Ideen einzubringen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein Motivationsschreiben an die unten angegebene E-Mail-Adresse. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Kontakt: bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

DER KREIS

Küche und Wohnen

Marketing- und BeratungsgesmbH OG

Bachfeldstraße 3

A-5102 Anthering

F: +43 6223 20421

E-Mail: info@derkreis.at

Quelle: DER KREIS