Die OBJECT CARPET GmbH trauert um ihren visionären Gründer Roland Butz

Roland Butz (im Bild oben) gründete OBJECT CARPET im Jahr 1972 und prägte mit seiner Leidenschaft für Design und Qualität die Welt der Teppichbodenbranche. Er erkannte früh das Potenzial von Teppichböden als ästhetisches und funktionales Element in der Architektur, insbesondere in Innenräumen wie Hotels und Büros. Sein unverwechselbares Gespür für Farbdesigns und Innovationen setzte neue Maßstäbe in der Branche und etablierte OBJECT CARPET als Premium-Marke auf internationaler Ebene.

Seine besondere Leidenschaft galt der künstlerischen Produktfotografie. Er präsentierte Teppichboden nicht nur als funktionales Element, sondern auch als Kunstobjekt, wodurch sich OBJECT CARPET von anderen Anbietern unterschied und die Marke in der Architektur- und Designwelt fest verankerte.

“Roland Butz war nicht nur Unternehmer, sondern auch Visionär. Seine Leidenschaft und sein Engagement für Qualität und Design haben OBJECT CARPET zu dem gemacht, was es heute ist. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist. Wir verlieren einen Pionier, einen Mentor und geschätzten Unternehmer”, so Daniel Butz, CEO von OBJECT CARPET.

Die OBJECT CARPET Familie wird das Vermächtnis von Roland Butz in Ehren halten und seine Vision weiterführen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie.

Quelle: Object Carpet