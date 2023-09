area30: ORANIER startet kraftvoll in die Order-Saison

Auf der diesjährigen area30 präsentiert ORANIER wieder Innovationen in Serie, die den Verbraucher überzeugen und für Umsatz sorgen: Kochfeldabzüge mit zentraler Sogwirkung, Geschirrspüler mit hilfreichen Features sowie ein Backofen mit Pyrolyse-Funktion und Dampf-Assistenz. Das absolute Highlight: Eine innovative Automatiksteuerung, die Kochfeld und Dunstabzugshaube verbindet.

Kochfeldabzüge mit zentraler Sogwirkung und zahlreichen Extras

Zu den Innovationen, die ORANIER in Löhne vorstellt, zählen vier Centerline-Kochfeldabzüge. Dünste und Gerüche verschwinden hierbei zuverlässig mittig im Kochfeld. Die Abdeckung der Absaugeinheit aus hitzebeständigem Metall ist glasbündig eingebaut, sodass sich Kochtöpfe leicht und sicher hin und her schieben lassen. Das Top-Modell ist sowohl mit beidseitiger Brücken-Funktion als auch einem Multi-Slider ausgestattet, mit dem sich jede beliebige Zone einzeln ansteuern lässt. Neu im Sortiment ist der optionale, wartungsfreie Plasmafilter. Der Filter eliminiert nicht nur Gerüche, sondern auch Bakterien, Viren, Schimmel, Pilzsporen und sonstige Verunreinigungen zuverlässig. Das sorgt für reine Luft und ein gesundes Raumklima.

Immer frische Luft dank hoodCON-Steuerung

Besonders innovativ ist die Automatiksteuerung, bei der das Kochfeld mit der Dunstabzugshaube kommuniziert. Die neuen Induktionskochfelder sind serienmäßig mit der kostenlosen Zusatzfunktion hoodCON ausgestattet. Ausgewählte Dunstabzugshauben verfügen ebenfalls über eine entsprechende Schnittstelle und sind deshalb „hoodCON ready“ – dabei steht hood für Haube, CON für Connect. Wer kocht und brät, muss sich also keine Gedanken mehr um Gerüche oder die Belüftung machen. Beim Einschalten von hoodCON am Kochfeld wird gleichzeitig die Dunstabzugshaube gestartet. Je nach Leistungsstufe des Kochfeldes arbeitet die Haube automatisch in der passenden Absaugstufe. Schaltet man herunter, reduziert auch die Haube ihre Leistung. Die Haube folgt also immer dem Kochfeld.

Geschirrspüler: Programm-Vielfalt und clevere Details

Die neue Geschirrspüler-Generation von ORANIER ist ebenfalls auf Erfolg programmiert. Hochwertige Gerätetechnik im mittleren Preissegment bleibt dabei der Eckpfeiler einer konsequenten Firmenstrategie. Gastro-Programme sorgen in kürzester Zeit für sauberes und trockenes Geschirr. floorLIGHT, ein auf den Fußboden gerichteter Leuchtpunkt, zeigt durch Erlöschen an, dass der Spülprozess beendet ist. Mit AutoOPEN – der sich nach Programmende selbst öffnenden Tür – verfügt ein Gerät über eine weitere Komfort-Funktion. Zwei neue 45er-Modelle passen hervorragend in jeden Single-Haushalt und auch überall dort, wo wenig Geschirr anfällt, sind diese platzsparenden Geräte willkommen. Ideal auch im Objektbereich, wenn Appartements oder kleinere Wohnungen komplett ausgestattet werden sollen.

Backofen im XXL-Format macht Dampf und setzt auf Pyrolyse

Mit dem Modell EBD830 hat ORANIER einen Backofen ins Programm genommen, der sowohl technisch als auch optisch brilliert. Neben der Dampfunterstützung DampfPLUS verfügt er auch über eine Pyrolyse-Funktion. Fein dosierter Dampf, der den Speisen während des Backens und Schmorens zugeführt wird, sorgt für krosses Brot und einen perfekten Braten – außen knusprig und innen zart. Danach garantiert die Pyrolyse für gründliche Sauberkeit ohne Reinigungsmittel. Die herausnehmbare Tür mit vier belüfteten Innenscheiben bleibt dabei außen „handwarm“. Und mit dem extragroßen XXL-Backraum in der 80 Liter-Klasse verfügt das Gerät über sechs Einschub-Ebenen, in denen gleichzeitig bis zu drei Vollauszüge – ein Backblech sowie der Rost oder die Fettpfanne – Platz finden und somit den Raum optimal nutzen. Ein weiteres Highlight: Die shineUP-Beleuchtung sorgt auf allen Ebenen für strahlende Helligkeit.

ORANIER verbindet Menschen und Märkte

Alle Neuheiten werden auf der ostwestfälischen Ordermesse live vorgestellt. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen vom 16. bis 21. September 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 25 als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

ORANIER präsentiert technische Highlights und schickes Design auf allen Ebenen

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment finden Sie unter www.oranier.com.

Quelle: ORANIER Küchentechnik