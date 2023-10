Eröffnung des V-ZUG-Studio im Herzen von Wien

CEO Peter Spirig, CMO Nathalie Noel, Österreich Chef Thomas Felber, MD Europa Dieter Elmiger, Astrid Reiter, Head of Display Gabriel Castello

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltsgeräte mit Hauptsitz in Zug. 1913 als Familienbetrieb gegründet, nutzt V-ZUG Tradition, Wurzeln und Verbundenheit als Nährboden für eine erfolgreiche, der Nachhaltigkeit verpflichteten Zukunft. Mit Passion fürs Detail und spürbarer Perfektion entstehen in Zug innovative Funktionalitäten und intuitive Bedienelemente, eingebettet in ein minimalistisches, zeitloses Design.

„Die Türen zur Erlebniswelt von V-ZUG am Graben 13 sind ab sofort geöffnet. Wir laden alle Gäste – Partner aus dem Küchenfachhandel, Design, der Architektur und viele mehr sowie selbstverständlich Konsumentinnen und Konsumenten – ein, die Schweizer Premium-Marke V-ZUG und unsere vielfach ausgezeichneten Geräte kennen zu lernen und aktiv zu erleben. Im V-ZUG Studio setzen wir den Fokus auf beraten, inspirieren und begeistern, denn der Verkauf ist und bleibt dem spezialisierten Fachhandel vorbehalten. “, vermerkt Thomas Felber Country Manager, V-ZUG Österreich.

Im neuen V-ZUG Studio werden die Gäste vom spezialisierten Team in der Leitung von Astrid Reiter persönlich empfangen. Die Lokalität besticht durch das warme Farbkonzept sowie der hellen Atmosphäre, welche zum Entdecken der Produkte einlädt. Beeindruckend ist die historische Glasdachkonstruktion, welche die einzigartigen Produkte in einem besonders anmutenden Licht erstrahlen lässt. Den Besucherinnen und Besucher bietet sich die Gelegenheit, sich umfassend über die vielen Vorteile von V-ZUG persönlich zu informieren, dies verbunden mit dem Verweilen in einer gemütlichen Lounge – mitten im Herzen von Wien.

V-ZUG – «Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»

Weitere Informationen finden Sie unter www.vzug.com/at

Quelle: V-ZUG/Fotos: Patrick Langwallner