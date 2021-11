Experience Center von VOGLAUER HOTEL CONCEPT erstrahlt in neuem Glanz

Auf über 500 m2 erstreckt sich die Kombination aus Schauraum, Materialbibliothek und Workshop-Bereich mit inspirierender Atmosphäre. Neben der bewährten Werksführung gilt das Experience Center von VOGLAUER HOTEL CONCEPT seit jeher als Ort der Begegnung und des Austausches bezüglich Hotelausstattung „Made in Austria“. Nach einer umfassenden Marktanalyse werden nun seit Oktober 2021 sämtliche Konzeptvorschläge, die sich in einer Vielfalt an Planungs-, Interieur- und Material-Innovationen mit außergewöhnlichem Designanspruch zeigen, im Experience Center gebündelt.

Zimmer, Suiten und Appartements inklusive Bäder sowie Lobby und Bar, gefertigt in nachhaltiger Qualität, zeigen die neuesten Möglichkeiten von Hotel-Interieur jeglicher Stilrichtungen auf. Vom modernen Interieur Design, über den klassischen Stil bis hin zum alpinen Look und Boutique-Stil ist alles dabei.

Das Experience Center dient als unerschöpfliche Inspirationsquelle und auch als ein Ort, an dem Visionen in die Realität umgesetzt werden! Im Zuge von Workshops mit der hauseigenen Design- und Architekturabteilung wird Inspiration aus unzähligen Materialmustern wie beispielsweise von Textilien oder Böden sowie aus ausgestellten Sitzmöbeln, Leuchten, Sanitäraccessoires etc. geschöpft, die im topausgestatteten Experience Center direkt zum Angreifen und Erleben einladen.

VOGLAUER HOTEL CONCEPT vereint als Generalunternehmer Planung, Realisierung inklusive der Koordination aller Gewerke sowie Betreuung nach dem Motto „Alles aus einer Hand“ und garantiert individuelle Lösungen für die Hotellerie von morgen!

