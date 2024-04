Falmec beruft Manfred Wacker als Gebietsleiter in Österreich

Seine ersten 10 Berufsjahre arbeitete Manfred Wacker als Tischler und schloss 1992 seine zweite Ausbildung als staatlich geprüfter Einrichtungsberater ab. Er war mehrere Jahre u.a. für namhafte Firmen in Tirol, Kärnten und Vorarlberg als Einrichtungsplaner im Gastro- und Privatwohnbereich aktiv und qualifizierte sich gleichzeitig an der Abendschule als Bautechnischer Zeichner.



Zu Beginn der 2000er Jahre setzte er seine Karriere im Bereich Vertrieb des renommierten österreichischen Büromöbelherstellers Neudoerfler fort und leitete dort die Geschäftsstellen in Tirol und Vorarlberg. 2005 wechselte er zu Franke Kitchen System für Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Teile Oberösterreichs, Obersteiermark, Spittal und Osttirol und war dort für den Auf- und Ausbau des bestehenden Kundenstamms verantwortlich.



„Die Küche ist heute zentraler Lebensraum und damit wird auch der Bereich Lüftung immer wichtiger. Besonders als Design-Liebhaber reizt mich die neue Herausforderung bei Falmec, einem der international erfolgreichsten Hersteller anspruchsvoller und innovativer Lüftungstechnik“ , erklärt Manfred Wacker.



Ronny Müller, Vertriebsleitung Falmec Deutschland, der die deutsche Niederlassung des seit 1981 bestehenden italienischen Familienunternehmens Falmec seit 2005 erfolgreich mit aufgebaut hat, wird damit aktuell von einem Team mit 10 Mitarbeitern unterstützt. Im 2014 erbauten Gebäude am fränkischen Standort Adelsdorf nahe Erlangen wird auch Österreich betreut.

Quelle: Falmec