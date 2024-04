Neubau XXXLutz Einrichtungshaus in Linz

30.000m2 Verkaufsfläche – 60 Millionen Investitionssumme für XXXLutz und mömax Neubau in Linz

Die Gesamtinvestitionssumme für das neue XXXL-Einrichtungshaus in Linz wird sich auf 60 Millionen Euro belaufen. In einer Rekordbauzeit von 20 Monaten wurden 3.000 Tonnen Baustahl verbaut, 3.000 Meter Stützen aufgestellt und damit eine Verkaufsfläche von 30.000 m2, auf eine Brutto-Grundfläche von 54.500 m2, geschaffen. In den oberen Stockwerken befinden sich außerdem neue Büros für die XXXL Digital Abteilung, Schulungsräume und das XXXL Sky-Restaurant. Neben XXXLutz wird an dem Standort auch ein Mömax Trendeinrichtunsghaus betrieben werden.



Das Verkaufshaus ist unterirdisch mit dem Blau-Weiß-Linz Fußballstadion verbunden. Hier befindet sich das seitens XXXLutz gemietete Hauslager für XXXLutz und mömax. Ebenso erfolgt dort die Kundenabholung für die erworbenen Produkte. Unter dem XXXLutz Verkaufshaus befindet sich eine Tiefgarage mit knapp 300 Stellplätzen.

Gleich zweimal große Neueröffnung mit XXXLutz und mömax

„Der neue XXXLutz in Linz wird das modernste Einrichtungshaus der XXXLutz Gruppe. In Linz haben wir sozusagen ein „Heimspiel“, immerhin befindet sich in Oberösterreich/Wels auch die Firmenzentrale, wo alle Fäden zusammenlaufen. Darum war es uns auch ein besonderes Anliegen hier das Thema Wohnen und Einrichten auf ein völlig neues Level zu heben. Im neuen XXXLutz Einrichtungshaus werden die neuesten Trends und Erkenntnisse aus ganz Europa aufgegriffen und in einem XXXL Möbelhaus gebündelt gezeigt“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.



Geplanter Eröffnungstermin für den neuen XXXLutz in Linz ist Ende Mai. Die Übersiedelung des alten Standortes wird nahtlos übergehen. Der Eröffnungstermin für das in Linz völlig neue mömax Trendeinrichtungshaus ist bereits für Mitte Mai angepeilt.



Mit den Investitionen in Österreich, allen voran in Linz, unterstreicht XXXLutz die Bedeutung der stationären Möbelhäuser. „Wir glauben zu 100% an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden. Die Kunden lieben es vor Ort im Möbelhaus Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen“, so Mag. Thomas Saliger weiter.

150 neue Arbeitsplätze für Linz

Die Mitarbeiteranzahl wird von bisher 100 Beschäftigten im alten XXXLutz Linz auf 250 Mitarbeiter am neuen Standort für XXXLutz und mömax ausgebaut. Allen voran werden über 25 neue Lehrstellen in den Bereichen von Logistik über Handel bis hin zur Gastronomie geschaffen. „Die Ausbildung unsere Lehrlinge liegt uns besonders am Herzen. Sie sind die Zukunft unseres Unternehmens und sollen und werden auch tolle Aufstiegschancen bei uns haben“, so Saliger weiter.

XXXL for tomorrow: Neueste Filialtechnik und Photovoltaik im Einsatz für Nachhaltigkeit – Vorzeigeprojekt Neubau Linz

Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt bei dem neuen Gebäude eine große Rolle. Auf dem Dach der Filiale wird eine großflächige Photovoltaik-Anlage installiert, mit einer Leistung von ca. 160 kWp. Diese wird bis zu 160.000 kWh Strom erzeugen, was dem Verbrauch von 40 Einfamilienhäusern entspricht. Alle weiteren Dachflächen sind begrünt und bei der Heizung wurde auf umweltfreundliche Fernwärme gesetzt.



Mit der topaktuellen Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik wird der XXXLutz in Linz die modernste Filiale der XXXLutz Gruppe. Die gesamte Beleuchtung wird mit umweltschonender LED-Technologie umgesetzt.



Digitale Preisschilder ermöglichen es, Angebote und Aktionen, ohne Verzögerung und ohne aufwändiges ausdrucken von Preisschildern, direkt am Regal anzuzeigen. Für die 3D-Planung individueller Kundenwünsche und individueller Produktkonfiguration werden alle XXXLutz Einrichtungsberater mit Tablets ausgestattet. Damit sind stets alle Infos parat und auch Konfigurationen direkt beim Produkt in der Ausstellung möglich. Zusätzlich werden viele Planungs-PCs für die individuelle Gestaltung zur Verfügung stehen.

Neues XXXL Sky-Restaurant mit 210 Sitzplätzen

Ein ganz besonderes Highlight im neuen Einrichtungshaus ist das XXXL Sky-Restaurant mit 210 Sitzplätzen innen und einer Panorama-Terrasse mit über 100 Sitzplätzen mit Blick zum Pöstlingberg, über die Donau bis hin zum Linzer Dom.

Büroflächen für die firmeninterne XXXL Digital Abteilung

Neben dem Restaurant wurden im Obergeschoß auch Seminarräume für die regionale Schulungsabteilung und eine Vielzahl an Büros für die firmeninterne XXXL Digitalabteilung geschaffen. Bis zu 140 Mitarbeiter in den Bereichen Programmierung, Onlineshop Betreuung und digitales Projektmanagement können nun in der Nähe ihres Wohnortes arbeiten.

Dank für verantwortungsvolle Politik und professionelle Behördenarbeit

Die Entwicklung des Projektes an dem herausragenden Standort war teilweise von Hindernissen begleitet, die aber Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Magistrat und der städtischen Behörden doch zu einem positiven Ergebnis führte. Vor allem die Prozesse mit dem Gestaltungsbeirat und der städtebaulichen Kommission haben maßgeblich dazu beigetragen, ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude in die Umgebung zu integrieren. Auch die parallele Abwicklung mit dem Bau des Blau-Weiß-Linz Stadions war geprägt von guter und produktiver Zusammenarbeit mit der Immobilien Linz GmbH. Nur so konnten die beiden Projekte parallel in so kurzer Zeit unter den beschränkten Platzverhältnissen errichtet werden. Auch positiv zu erwähnen ist die gute und kooperative Nachbarschaft zur VAIT, die immer geduldig die Einschränkungen durch den Baustellenablauf ertragen haben.



„Wir sind überaus dankbar und glücklich, dass uns das Land Oberösterreich und die Stadt Linz dieses Projekt ermöglicht haben. Wir sind bereit, weiter auch in Österreich in unserem Heimmarkt zu investieren, den ausländischen Onlinehändlern die Stirn zu bieten und in Österreich weitere Arbeitsplätze zu schaffen“, so Mag. Thomas Saliger. „Und freuen uns in puncto Auswahl und günstige Preise laufend neue Benchmarks am österreichischen Möbelmarkt zu setzen und die Nr. 1 Position in Österreich weiter auszubauen. Als 100% österreichischen Unternehmen danken wir unsern vielen Mitarbeitern das wir mit ihnen gemeinsam Tag für Tag beweisen, dass wir das beste Gesamtleistungspaket am Möbelmarkt haben“, so Mag. Thomas Saliger weiter. „Wir danken besonders Hr. Bürgermeister Luger für den persönlichen Besuch. Ich denke, er konnte sich einen guten Überblick über den Baufortschritt machen.“ so Saliger abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLUTZ