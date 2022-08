XXXLutz eröffnet zweites Einrichtungshaus in der Schweiz in Dietikon

Heute, den 2. August 2022, ist es soweit. Die österreichische XXXLutz Gruppe eröffnet das zweite Einrichtungshaus in der Schweiz. Auf ca. 13.000 m2 wird ein umfangreiches Vollsortiment an Schweizer Marken sowie internationalen Brands präsentiert. Auch ein XXXLutz Restraurant mit ca. 130 Sitzplätzen befindet sich im Einrichtungshaus.

Bereits Ende Mai 2022 eröffnete XXXLutz in Volketswil in der Schweiz ein Logistikzentrum mit einer Fläche von ca. 12.000 m2. Durch die beiden Eröffnungen wurden ca. 200 neue Arbeitsplätze für die Schweiz geschaffen.

„Das Angebot von XXXLutz stößt in der ganzen Schweiz auf großes Interesse. Neben unserem Standort in Rothrist, der 2018 eröffnet wurde, waren wir ergänzend mit unserem umfassenden Onlineshop für die Schweizer Kundschaft präsent. Gerade im Möbelhandel ist das Einkaufserlebnis vor Ort nach wie vor sehr wichtig. Entsprechend ist die neue Filiale in Dietikon der nächste Schritt, um nach dem Bereich eCommerce das stationäre Angebot weiter auszubauen“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

„Wir sehen in der Schweiz ein bedeutendes Entwicklungspotenzial für die Marke XXXLutz. Dies bestätigen auch die Rückmeldungen aus der Kundschaft und unsere Erfahrungen in den letzten vier Jahre seit dem Markteintritt“, so Saliger weiter.

XXXLutz ist in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen und ist heute mit über 370 Möbelhäusern in 13 Ländern einer der größten Möbelhändler der Welt.

