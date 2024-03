FENSTERBAU FRONTALE & HOLZ-HANDWERK 2024 begeistern auf ganzer Linie

Das Messeduo aus FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDWERK meldete sich nun zum gewohnten Termin im Frühjahr zurück – mit großem Erfolg. In den vergangenen vier Tagen trafen im Messezentrum Nürnberg insgesamt rund 75.000 Besucher aus 112 Ländern auf 973 Aussteller aus 44 Ländern, um sich über die neuesten Trends im Fenster-, Türen- und Fassadenbau sowie der Holzbe- und -verarbeitung auszutauschen. Beide Fachmessen wurden begleitet von einem umfassenden Rahmenprogramm, das viele wertvolle Impulse rund um aktuell relevante Branchenthemen bot.

Tief in neue Produkte und Technologien eintauchen, wertvolle Branchenkontakte knüpfen und Orientierung erhalten zu aktuellen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Schutz vor Klimaextremen, serielles Bauen und Sanieren oder Fachkräftemangel: Trotz oder gerade wegen der angespannten Lage in der Baukonjunktur erfreute sich das Messeduo aus FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDWERK auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit und lockte Besucherinnen und Besucher aus den Branchen Schreinerei, Tischlerei, Architektur und Fenster- und Fassadenbau aus aller Welt nach Nürnberg. Tolle Stimmung, angeregte Gespräche in den Messehallen und äußerst positives Feedback von allen Seiten lassen die Veranstalter sehr zufrieden auf vier erfolgreiche Messetage zurückblicken. Außerdem konnte in der unabhängigen Besucherbefragung auch die Qualität der Fachbesucher und die Höhe der Entscheiderquote bestätigt werden.

Jochen Kranner von Ostermann auf der Holz Handwerk

FENSTERBAU FRONTALE begeistert mit zahlreichen Innovationen und Programmhighlights

Die neuesten Profilsysteme, Glas in der Architektur, Befestigungstechnik, Sicherheitstechnik, Maschinen, Anlagen und vieles mehr gab es auf den Messeständen der 644 Aussteller der FENSTERBAU FRONTALE 2024 zu entdecken. „Die FENSTERBAU FRONTALE hat sich wieder deutlich als Weltleitmesse für Fenster, Türen und Fassaden bewiesen und war DER zentrale Treffpunkt für Besucher aus aller Welt auf der Suche nach aktuellen Trendthemen und Lösungen zu zentralen Branchenherausforderungen, was sich in den Messekennzahlen widerspiegelt. Auf den teils sehr beeindruckenden Standbauten der Aussteller wurden spannende Produkte gezeigt – darunter auch viele Weltneuheiten von Keyplayern als auch von Start-ups“, so Elke Harreiß, Veranstaltungsleiterin FENSTERBAU FRONTALE, NürnbergMesse. Besondere Highlights im Rahmenprogramm waren neben dem FENSTERBAU FRONTALE FORUM, dem Forum Architektur-Fenster-Fassade mit passenden Guided Tours und dem Forum DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN auch zahlreiche Sonderschauen, wie „klima.sicher.bauen“, MetallbauTREFF, und „Fokus Innentüren“ oder Taste of windays. Auch der JobMatch Stand, das Forum DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN und der Gemeinschaftsstand „Young Innovators“, die für FENSTERBAU FRONTALE und HOLZ-HANDEWRK gemeinsam realisiert wurden, waren sehr gut besucht.

Zufrieden mit der Holz Handwerk 2024 – Samuel Dürr von der Firma Blum

Auch HOLZ-HANDWERK erfreute sich großer Beliebtheit

Auf der HOLZ-HANDWERK zeigten 329 Aussteller die neuesten Trends und Innovationen der Holzbe- und -verarbeitungsbranche, von der Säge- und Schleifmaschine bis hin zur Holzbearbeitungsmaschine oder Absauganlage. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die HOLZ-HANDWERK trotz der konjunkturellen Rahmenbedingungen in der Baubranche so gut besucht war und wir wieder in der Lage waren, den vollständigen Betriebsbedarf des Schreiners und damit die komplette Wertschöpfungskette der Holzbe- und -verarbeitung zu präsentieren. Der Erfolg der Veranstaltung zeigt: Gerade in herausfordernden Zeiten gewinnt eine Branchenplattform wie die HOLZ-HANDWERK nur noch mehr an Bedeutung“, so Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter HOLZ-HANDWERK, NürnbergMesse. Zusätzliche Highlights waren die Sonderschau des FSH Bayern „DesignObjekt – ObjektDesign“ sowie der HOLZ-HANDWERK CAMPUS, auf dem sich verschiedene Fach- und Meisterschulen präsentierten.

Grass präsentierte die aktuellen Neuheiten und Trends auf der Holz Handwerk in Nürnberg

Digital das Messeerlebnis verlängern

Auf unseren YouTube-Kanälen stehen Vorträge des Fachprogramms, Impressionen und Aussteller- und Besucherstimmen über dem Veranstaltungszeitraum hinaus zur Verfügung. Auch über LinkedIn, Facebook und Instagram können Sie digital und bequem auf dem Laufenden bleiben und stets Neuigkeiten, Trends und Updates zu den jeweiligen Fachmessen erhalten.