Hohe Transparenz bei minimalem Profileinsatz

Schüco Interior AP VS 43 ST vereint gestalterische Freiheit und hohe Effizienz in einem System

Eine offene Raumatmosphäre lebt von Transparenz, einem weitreichenden Blick und natürlichem Tageslicht. Das gilt sowohl für Büro- und Konferenzräume als auch für den privaten Wohnbereich. Mit dem neuen Trennwandsystem Schüco Interior AP VS 43 ST bietet die Schüco Interior Systems KG aus Borgholzhausen, eine Tochtergesellschaft des Bielefelder Gebäudehüllenspezialisten, eine Lösung für die individuelle und flexible Gestaltung von Innenräumen. Basis des Systems ist die universelle Füllungslagerung, eine Schüco Eigenentwicklung durch die unterschiedliche Materialien in einem Profilsystem miteinander kombiniert werden können. Das ermöglicht eine umfassende Flexibilität und hohe Transparenz in der Gestaltung bei minimalem Profileinsatz.

Ob im Büro, im Hotel oder im privaten Wohnbereich bei der Abgrenzung des Home Offices – mit dem neuen Aluminium-Trennwandsystem bietet Schüco ein System für die zeitgemäße Innenraumgestaltung von Objekt- und privatem Wohnbau an. Die schmalen Profilansichtsflächen von nur 43 Millimetern schaffen eine hohe Transparenz für individuelle Designansprüche und unterstützen alle Anforderungen an offene Raumkonzepte und natürliches Licht. Mit einer maximalen Höhe von bis zu 3500 Millimetern inklusive Absturzsicherung eröffnet die modulare Bauweise zudem neue Planungsmöglichkeiten für unterschiedliche Bauanforderungen.

Ein System für unterschiedliche Raumanforderungen

Objektbezogene Anforderungen an Schallschutz, Stabilität sowie der möglichen Integration von elektronischen Komponenten können in einem System und einer Systemtiefe vereint werden. Die universelle Füllungslagerung ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Materialien und Oberflächen, die nebeneinander eingesetzt und miteinander kombiniert werden können. Dank dem neu entwickelten Aufbau der Glas-Funktionstür in Sandwichbauweise können zudem die erforderlichen Schallschutzwerte auch im Türbereich erlangt werden. Die Elektrifizierung für den Einbau von Screens, Panels oder elektronischen Zutrittssystemen wird durch die innen liegende Kabelführung designorientiert umgesetzt.

Auch der Einsatz von Schallschutz-Isolierglas im Grundprofil des Aluminium-Trennwandsystems ist möglich

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Dank der speziell entwickelten Profilgeometrien können zudem Sonnen- und Sichtschutzsysteme, funktionale Möbelstücke sowie Regale der Serie Schüco Smartcube komfortabel innen liegend eingebunden werden. Schüco Smartcube ist ein Regalsystem, das vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zusammen mit der Trennwand, aber auch losgelöst als einzelnes Möbelstück bietet. Ob als klassisches Wand- oder Bücherregal, integriert in Möbel und der Küche, als Loungetisch, mit Schiebetür oder als Trolley für den variablen Einsatz im und außer Haus – der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Schüco Smartcube ist ein Regalsystem, das vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zusammen mit der Trennwand, aber auch losgelöst als einzelnes Möbelstück bietet

Höchste Effizienz in einem System

Das modulare Trennwandsystem ermöglicht eine wirtschaftliche Lagerhaltung sowie eine effiziente und einfache Montage vor Ort durch die optimierte Anzahl an Profilvarianten. Zusätzlich wird der Anspruch an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, u.a. durch den optionalen Austausch von Füllungsmaterialien bei gleicher Materialstärke, unterstützt. Glas, Holz, Aluminium, Metall- oder Akustikelemente sind somit in gleicher Materialstärke problemlos kombinierbar. Und durch die Verwendung von Klips- und Steckverbindungen im gesamten System, kann das Trennwandsystem komplett dem zirkulären Kreislauf zugeführt werden.

Neben dem innovativen Trennwandsystem bietet Schüco Interior Systems weitere hochwertige Einrichtungssysteme aus Aluminium für die ganzheitliche Innenraumgestaltung. Die Schüco Raum-, Möbel- und Regalsysteme sind geprägt von Multifunktionalität und passen sich nahezu jedem Einsatz an.

Die Integration von innen liegenden Sichtschutzsystemen sowie der designorientierte Einbau von Screens und elektronischen Zutrittssystemen ist je nach Anforderung möglich

Weitere Informationen stehen unter schueco.de/interior-trennwandsystem zur Verfügung. Für die individuelle Beratung können die Berater von Schüco Interior Systems über interior-anfrage@schueco.com kontaktiert werden.

Weitere Informationen unter www.schueco.de

Quelle: Schüco International KG