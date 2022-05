FLOORED BY NATURE – DOMOTEX 2023 setzt auf ein neues Wertebewusstsein

FLOORED BY NATURE” lautet das sprachspielerische Leitthema der DOMOTEX 2023, die vom 12. bis 15. Januar in Hannover stattfinden wird. Aktueller denn je beschäftigt sich das Leitthema mit den Fragestellungen rund um ein gesundes, natürliches und nachhaltiges Leben in unseren Arbeits- und Wohnräumen. Wertebasierte Themen sowie Fragen rund um die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und der Natur stehen auf der Agenda der DOMOTEX. “FLOORED BY NATURE” steht aber auch zugleich für die Faszination, die von der Natur als Inspirationsquelle ausgeht und als perfektes Vorbild dient. Die Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge lädt alle Teilnehmenden der 33. Auflage dazu ein, einen neuen Blickwinkel auf das zentrale Raumelement Boden einzunehmen. Neue Einsatzbereiche, Trends und Innovationen gilt es auf der DOMOTEX zu entdecken. Schon acht Monate vor der DOMOTEX 2023 sind die Hallenflächen bereits sehr gut gebucht. Veranstalter wie Aussteller zeigen sich optimistisch und rechnen mit einer starken Veranstaltung, die wieder als Präsenzmesse inklusive digitaler Beteiligungen organisiert wird.

“Der ressourcenschonende Einsatz von Materialien, Kreislaufwirtschaft, eine neue Sourcing-Debatte, gesundes Wohnen und Arbeiten sowie die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen prägen auch die Bodenbelagsbranche und damit die Weltleitmesse DOMOTEX. “FLOORED BY NATURE” steht dabei für nachhaltige und natürliche Materialien, die unsere Wohnräume erobern. “FLOORED BY NATURE” heißt, durch die Natur inspiriert und fasziniert, neue umweltverträgliche Möglichkeiten zu entdecken, und vorhandene Ressourcen optimal einzusetzen. Das Ziel: gesunde, nachhaltige und zugleich inspirierende Räume zu schaffen”, erläutert Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX, Deutsche Messe AG, das Leitthema 2023. “Aber auch akute Rohstoffengpässe, hohe Transportkosten und weiter steigende Energiepreise sorgen für große Herausforderungen in der Branche. Die DOMOTEX gilt auch hier als Schaufenster und zeigt Potenziale, thematisiert Chancen und Risiken und liefert Best Practices”, so Wedell-Castellano weiter.

Drei Fokusthemen bilden die Basis für das Leitthema: “Connecting Markets”, “Conscious Living” und “Colourful Nature”

“Connecting Markets” verdeutlicht die Notwendigkeit zur Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Märkte unterliegen einem permanenten Wandel: sich fortlaufend verändernde Im- und Exportverhältnisse, Lieferbeziehungen, Lieferengpässe, erhöhte Energie- und Produktionskosten, digitale Services und neue Online-Handelsplattformen verändern die Wirtschaft. Digitale Technologien bieten die Möglichkeit, über Verkaufsflächen und Ländergrenzen hinaus neue Kollektionen auf den Markt zu bringen und sich mit bestehenden Kundinnen und Kunden zu vernetzen. Insbesondere die sozialen Medien sind auch in der Bodenbelagsbranche neben dem stationären Handel zu einem wichtigen Absatzkanal geworden.

Hinter dem Fokusthema “Conscious Living” verbirgt sich der Wunsch nach gesundem Wohnen und Arbeiten, die Verpflichtung zu umweltfreundlichen Materialien und Herstellungsprozessen mit dem Ziel, ausgewogene und zugleich trendbewusste Lebens- und Wohlfühlräume zu schaffen. “Conscious Living” rückt die Umsetzung innovativer Lösungen und den zirkulären Materialeinsatz – Stichwort Kreislaufwirtschaft – in den Vordergrund.

Mit dem dritten Fokusthema “Colourful Nature” zeigt die DOMOTEX als neuen Schwerpunkt die Natur als Inspirationsquelle für trendige Designs, Farbspiele und Muster. Die Natur fasziniert nicht nur durch perfekte Kreislaufsysteme und maßvollen Umgang mit den Ressourcen, sondern auch durch sich ändernde und überraschende Farbspiele, Formen, Muster und trendige Designs – die ihren Ausdruck in perfekten Lebens- und Wohlfühlräumen wiederfinden. Diese Formen und Muster zeigen sich auf Teppichen und Böden für anspruchsvolle Einsatzbereiche, beispielsweise im Objektbereich: Teppiche, Holz- und Verbund-Böden für Outdoor-Lebensräume und das Verschmelzen von Innen- und Außenbereichen. Damit ist der Bodenbelag gleichermaßen als Dekoration und als Einheit mit Möbeln und Stoffen zu verstehen und zahlt mit seiner Vielseitigkeit maßgeblich auf die Atmosphäre im Raum ein.

Als globaler Marktplatz und Impulsgeber bedient die DOMOTEX 2023 die zentralen Themen der Teppich- und Bodenbelagsbranche und liefert Antworten auf die Fragen, die die Teilnehmer*innen aktuell bewegen. Die nächste Ausgabe findet als hybride Veranstaltung vom 12. bis 15. Januar (Donnerstag bis Sonntag) auf dem Messegelände in Hannover statt.

