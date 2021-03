Follow the details in der virtuellen Tour von Schüco Alu Competence

„Schon frühzeitig haben wir uns entschieden, unseren Kunden und Interessenten unsere Produkte und Innovationen digital zu präsentieren. Die Interzum wird weiterhin eine wichtige Plattform der Zuliefererbranche der Küchen- und Möbelindustrie sein. 2023 werden wir hoffentlich wieder unter „normalen“, bekannten Rahmenbedingungen und mit der gewohnten persönlichen Komponente in Köln präsentieren“ kommentiert Peter Sagemüller, Leiter Produktstrategie Schüco Alu Competence, das neue Präsentationsformat der Produkte und Neuheiten.

#Follow the details“ lautet das Motto, mit dem Schüco Alu Competence die virtuellen Besucher ab dem 04. Mai 2021 zu einem Rundgang durch verschiedene Lebenswelten einlädt. Gleichzeitig verbirgt sich hinter dem Motto die Botschaft „Es sind die Details, die Räume zum Leben erwecken“. Der Besucher erlebt unterschiedliche Lebenswelten von der Einrichtung bis hin zur spürbaren Raumatmosphäre und Lichtstimmung. Alle Räume sind mit einer Auswahl des vielseitigen Schüco Alu Competence-Produktprogramms ausgestattet. Über interaktive Elemente kann der Besucher detaillierte Produktinformationen abrufen und interaktiv mit Schüco-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen direkt in Kommunikation treten.

Der Trendbegriff „Transformation“ umschreibt die Wandlungsfähigkeit von Räumen, die Multifunktionalität der Einrichtung und bringt damit alle Attribute und Vorzüge der Schüco Alu Competence-Kollektion auf den Punkt.

Die Schiebetürsysteme von Schüco Alu Competence erfüllen ihre Aufgaben perfekt. So sind das Raumgestaltungssystem Schüco Openstyle sowie das multifunktionale Schiebetürsystem MST die idealen Produkte für kreative und individuelle Raumgestaltung. Flexibel, transparent und überall einsetzbar liefern die Systeme unendliche Möglichkeiten und viele Inspirationen für die neuen Lebens- und Einrichtungsstile. Stilsicher und repräsentativ lassen sie Räume ineinander fließen – als feste oder verschiebbare Elemente. Sie übernehmen die Funktion eines Sichtschutzes, der Abtrennung einzelner Co-Räume oder die Verkleidung einer Nische in der Küche. Der Gestaltung wird dabei freier Lauf gelassen. In die Sprossen können unterschiedliche Materialien an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden oder für noch mehr Transparenz können Felder einfach offen gelassen werden.

Griffleisten, eine der Kernkompetenzen von Schüco Alu Competence, vervollständigen das Produktsortiment als ausdrucksvolle Details hinsichtlich der Gesamtwirkung eines Ambientes. Ob schlicht und elegant oder ausdrucksvoll durch verschiedene miteinander kombinierte Linienführungen und Oberflächenstrukturen – je nach individuellem Stil und Geschmack bietet das umfangreiche Sortiment die passende Griffleiste.

Neu im Sortiment ist die Griffleiste Divido. Ihr besonderer Charakter liegt in dem reduzierten Design und den abgerundeten Ecken, die ihr die schmeichelnde Optik und Haptik verleihen. Mit dezenter Zurückhaltung zeigt die Griffleiste Divido gleichzeitig eine eindrucksvolle Präsenz an der Möbelfront.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueco.de/sac

Quelle: Schüco