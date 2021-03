Natursteinspezialist STRASSER errichtet „Stoneum“

Mit dem „Stoneum“ errichtet STRASSER Steine in St. Martin/M. ein neues steinernes Wahrzeichen für das Mühlviertel. Die Konzeption stammt vom Architekturbüro „X Architekten“ aus Linz, die den vorangegangenen Architekturwettbewerb für sich entscheiden konnten. Am 25. März 2021 erfolgte der Spatenstich, die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant.

Der Bauplatz befindet sich im direkten, südöstlichen Anschluss an das bestehende Headquarter von STRASSER, dem österreichischen Marktführer für Naturstein in der Küche. Das neu geplante 1.000 Quadratmeter große Stahlbetongebäude erhält eine markante Fassade aus hinterlüfteten, heimischen Granitplatten und wird über einen gläsernen Verbindungsbau an das Bestandsgebäude angedockt. Es spannt somit einen Bogen von ruraler Bautradition hin zur zeitgenössischen Architektur der Gegenwart.

Spatenstich Markus Achleitner Wirtschafts-Landesrat OÖ und KommR Johannes Artmayr

Sinnbild und Funktion

Die äußere Form orientiert sich am prägenden Thema Naturstein und interpretiert einen scheinbar vergessenen Findling, der zu einem kristallinen Monolithen geformt wurde. Durch einen gläsernen Verbindungsbau angedockt, entwickelt sich das eingeschoßige Gebäude in seiner Höhe ansteigend, um sich am östlichen Gebäudeende turmartig gegen den Himmel zu strecken. Das „Stoneum“ tritt damit in ein direktes Spannungsverhältnis zum bestehenden Langbau des STRASSER-Verwaltungsgebäudes. Durch Enge und Aufweitung entstehen spannende Zwischenräume und räumliche Korrespondenzen. Die Stahlbeton-Hülle bleibt im Inneren des Gebäudes zur Gänze sichtbar und bietet gemeinsam mit dem geglätteten Betonboden den idealen Hintergrund für gestalterische Vielfalt des ausgestellten Materials Naturstein.

Vielfältige Nutzung

Neben einer Erlebniswelt rund um das Thema Stein – für alle BesucherInnen der Region Mühlviertel – wird das „Stoneum“ Schulungs- und Präsentationsräume sowie einen sieben Meter hohen „Chef´s table“ beinhalten, der für besondere gesellschaftliche und kulinarische Erlebnisse genutzt werden kann. In dem neuen Gebäude wird auch die Mitarbeiterkantine, inklusive Terrasse zu einem kleinen Teich, integriert.

„Mit diesem weltweit sicher einzigartigen Kompetenzzentrum für Naturstein gibt STRASSER Steine der Schönheit, Faszination und Einzigartigkeit von Naturstein eine besondere Bühne in enger Verbindung zum Standort. Mit hoher Design- und Handwerkqualität verwandelt STRASSER das Rohmaterial Stein zu Küchenarbeitsplatten und singulären Küchenelementen, die das natürliche Zentrum des Wohnens bilden.“, betont Auftraggeber Johannes Artmayr, Geschäftsführer von STRASSER Steine.

Größter Naturstein-Verarbeiter

STRASSER Steine ist mit einem Marktanteil von rund 65 Prozent der österreichische Marktführer im Bereich der hochwertigen Küchenarbeitsplatten sowie der führende Produzent in Mitteleuropa. Mit Niederlassungen in St. Martin im Mühlkreis sowie in Kösching, Deutschland, ist das Unternehmen sowohl in Österreich als auch in Deutschland flächendeckend vertreten. Der internationale Vertrieb erfolgt über den Küchen- und Möbelfachhandel. 2020 wurde ein Umsatz von 37,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Derzeit sind 250 Mitarbeiter bei STRASSER Steine in St. Martin im Mühlkreis beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.strasser-steine.at

Quelle: STRASSER Steine