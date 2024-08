Form trifft Funktion – Funktion trifft Ohr

Die Zeiten schnöder, rein funktionaler Akustikelemente sind vorbei oder zumindest nur noch ein Zeichen mangelnder Kreativität. Denn dank moderner 3D-Verformung sind die Gestaltungsmöglichkeiten vielseitiger, ja dreidimensionaler, als je zuvor: Lampenschirme werden mithilfe von Formvlies zu stillen Beobachtern, dreidimensionale Rasterdecken-Elemente absorbieren den Geräuschpegel im Seminarraum und markenkonforme Wandelemente mit Cut-Design oder Logo-Lasergravur setzen Flächen in Szene. All das, ganz ohne „Schallschutz“ zu posaunen.

„Besondere Vorstellungen brauchen besondere Fertigungen “, weiß Manuel Heigl um die Anforderungen Kreativer. Er ist Berater für Akustikabsorber bei Seitzberger GmbH und erklärt: „Wir selbst setzen hohe Ansprüche an die Formschönheit und Funktionalität in unserem Handwerk. Deshalb verstehen wir uns als verständnisvoller Zulieferer und Partner für Kreative mit ausgefallenen Ideen. So schweben zum Beispiel schallabsorbierende ‚leise Krokodile‘ nach dem Design von Peter Sandbichler von der Decke im Schloss Esterhazy.“

Leise Krokodile in Action © Peter Sandbichler



Seit 35 Jahren beschäftigt sich das niederösterreichische Unternehmen mit Kunststoff- und Acrylglasverarbeitung. Mit der 3D-Verformung von Akustikvlies hat sich Seitzberger bei Innenarchitekten und Designern im deutschsprachigen Raum als Partner etabliert. Diese schätzen Materialkompetenz gleichermaßen wie das persönliche Service des 30 Personen starken Teams.

„Mit den kostenlosen Musterketten unserer Akustikplatten konzipieren und erproben Kreative oft erste Ideen. Unsere 3D-Visualisierung und der bedarfsweise Prototypenbau garantieren dann die reibungslose Realisierung der Vorstellungen, bis hin zur professionellen Fertigung“, erklärt Heigl einen typischen Prozess bei Individualanfertigungen.

Stille Innovation

Von dezent integrierten Akustikwandpanelen bis zu raumdominierenden Highlights reicht die Palette an Objekten und Lösungen. Neben den Individualanfertigungen auf Kundenwunsch entwickelt auch Seitzberger selbst innovative Schalllösungen: Stapelbare und modular kombinierbare Hocker sorgen in Multifunktionsräumen für eine wohltuende Raumakustik.

Entspannt zurücklehnen und das nächste Projekt planen kann man in Seitzbergers innovativem Ohrensessel. Ganz in Formvlies gehüllt wird er zum schallabsorbierenden Designobjekt mit Mehrwert. Man darf sich sicher sein, dass man davon noch hören wird. Leise, versteht sich.

Schnittmuster für Individualisierungen und Texte © BWF Tec GmbH & Co. KG



Factbox

Seitzberger GmbH

Individualisiertes Akustikvlies in 3D-Verformung,

Formteile und Plattenware für Raumakustik,

brandschutzkonform (ASTM E84 | Klasse A, DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0)

100% Polyester, bis zu 50% recycelter Faseranteil; 100% mulesingfreie Wolle

Fertigungsgrößen: 3000 * 1800 mm bei Akustikplatten 2D mit V-Cut oder anderen Schnittmustern

Weitere Informationen finden Sie unter www.seitzberger.com

Quelle: © Seitzberger GmbH