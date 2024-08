HARO DISANO WaveAqua: Deine Ideen. Dein Boden

Designboden DISANO WaveAqua als Trendprodukt für ein modernes Wohnambiente

Zuhause ist, wo sich das Herz geborgen fühlt. Immer mehr Menschen legen deshalb Wert auf eine zeitgemäße und individuelle Gestaltung der eigenen vier Wände, die sie auch regelmäßig neu in Szene setzen. Wohntrends wie ‚Peach Fuzz‘, ‚Coffe Core‘, ‚Neues Landhaus‘ oder ‚Japandi‘ machen Lust das eigene Zuhause neu zu gestalten. Influencerin Katharina Kammler hat passend zu diesen aktuellen Wohntrends acht DISANO Designböden WaveAqua kuratiert, mit denen sich eine Renovierung schnell durchführen lässt.

Renovieren, Dekorieren und Stylen – ganz einfach mit HARO WaveAqua

HARO setzt den Fokus bei seinem Designboden WaveAqua ab sofort auf die Themen Lifestyle und Wohntrends und positioniert das Produkt auch im Fachhandel emotional.

„Wir haben mit Frau Kammler eine Trendsetterin an unserer Seite, die seit 14 Jahren ihr Haus renoviert und dekoriert und ihre Follower auf Instagram immer wieder inspiriert“, erklärt Gerold Schmidt, Geschäftsführer von Hamberger. „Unsere HARO DISANO WaveAqua Designböden eignen sich dazu ideal.“

Werbemittel am POS, auf www.haro.de

Um alle acht HARO Designböden WaveAqua im Fachhandel bestmöglich zu präsentieren, hat Hamberger für seine Kunden ein rundes Paket aus POS- und Onlinemaßnahmen geschnürt. Auf dem attraktiven X-Display ist neben Frau Kammler auch ein QR-Code abgebildet, der direkt zum HARO Room Visualizer führt. Dieser zeigt die DISANO WaveAqua Böden direkt in Frau Kammlers Wohnzimmer. Darüber hinaus können sich potenzielle Käufer mithilfe der neuen Trendempfehlungskarten, die ebenfalls im Display liegen, vor Ort im Fachhandel inspirieren lassen. Jede Karte verfügt ebenfalls über einen QR-Code zum Visualizer. So manifestiert sich eine erste emotionale Inspiration in ein handfestes Renovierungsprojekt. Aber nicht nur auf den gedruckten Karten am POS zeigt HARO die Vielfalt von WaveAqua, sondern auch auf www.haro.de und auf dem Instagram-Profil _wohngefuehl_ von Frau Kammler.

Ab sofort heißt es: ‚Deine Ideen. Dein Boden.‘ mit HARO WaveAqua

Für den Fachhandel sind die acht neuen WaveAqua Designböden ab Ende Juli 2024 bestellbar. Bei Abnahme von zwei Paletten in beliebiger Zusammenstellung erhält der Fachhändler das POS-Paket im Wert von 500 Euro kostenlos dazu. „Unsere HARO Designböden DISANO WaveAqua sind mit Liebe zum Detail in Deutschland gefertigt. Sie sind pflegeleicht und robust und, darauf sind wir besonders stolz, frei von Wohngiften und Weichmachern!“ erklärt Schmidt. „Wer sich für einen Designboden DISANO WaveAqua entscheidet, hat nicht nur ein trendiges, sondern auch ein wohngesundes, mit dem Blauen Engel zertifiziertes Produkt zu Hause.“

