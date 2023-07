Formlands Greenhouse wird zum Erlebnisuniversum

Pflanzen und Inneneinrichtung werden im üppigen Greenhouse-Bereich von Formland, der bei der diesjährigen Ausgabe der Messe eine völlig neue Aufteilung mit auf bestimmte Zielgruppen ausgerichteten Räumen aufweist, kombiniert und auf neue und einzigartige Weise präsentiert.

Greenhouse wird dieses Mal ein Erlebnisuniversum sein, und die die Sinneseindrücke werden eine ganz zentrale Rolle spielen – Sinne sind in Bezug auf Pflanzen wichtig, daher wird es viele Geräusche und Gerüche geben, genauso wie die Besucher Dinge fühlen und berühren können. Wir haben den Bereich außerdem in vier Räumen aufgeteilt, von denen jeder die verschiedenen Konsumententypen anspricht, mit denen wir arbeiten, sagt Pernille Kirstine Møller, Geschäftsentwicklerin bei GASA GROUP Denmark, und führt aus:

“Wir arbeiten mit den vier Konsumententypen The Caregiver, The Melancholy, The Silent und The Fascinated, die sich jeweils auf ihre eigene Weise mit Pflanzen beschäftigen. The Caregiver fühlt sich zum Geekigen hingezogen und sucht nach einzigartigem Ausdruck, The Melancholy sehnt sich nach der Vergangenheit und erinnert sich mit Hilfe der Sinne, The Silent möchte ungestört und minimalistisch leben und betrachtet Pflanzen als skulpturale Elemente und The Fascinated lebt in der Gegenwart und mag es, wenn sich Pflanzen unvorhersehbar entwickeln“.

Sie erläutert weiter, dass es für die GASA GROUP Denmark wichtig sei, dass Greenhouse eine natürliche Verlängerung der Unternehmensmission “Nature to the People” ist. Gleichzeitig wollte man ein Universum schaffen, das nicht nur inspiriert, sondern auch ein Erlebnis für sich ist und die Fähigkeit von Pflanzen demonstriert, Räume in bestimmte Richtungen zu verändern – auch weil, so Pernille Kirstine Møller, Konsumenten heute kenntnisreicher und neugieriger als früher sind.

Vier einzigartige Räume mit Seele, Farben, Persönlichkeit und vielen Pflanzen

Bei der Arbeit am neuen Greenhouse-Bereich, den GASA GROUP Denmark in Zusammenarbeit mit der Floristin Alberte Hammer geschaffen hat, standen die Konsumenten im Mittelpunkt.

Die Besucher erwarten vier spannende Räume, die sich jeweils auf eine bestimmte Kundengruppe konzentrieren. Ich habe die Konsumententypen von GASA als Ausgangspunkt genommen und versucht, vier erlebenswerte Räume zu schaffen, in denen eine gute Chance besteht, dass alle Sinne aktiviert werden. Ich habe kreativ, skurril und neu gedacht und habe einen großen Fokus auf Installationen gelegt. Nur die Fantasie setzt Grenzen, und so entstehen vier einzigartige Räume mit Seele, Farben, Persönlichkeit und vor allem vielen Pflanzen, sagt Alberte Hammer und spricht über ihre eigene Beziehung zu Formland:

“Ich komme schon seit vielen Jahren auf die Formland und finde immer viel Inspiration, wenn ich auf der Messe bin. Es ist inspirierend, herumzulaufen, die verschiedenen Stände zu erleben und sich über die Trends der Zeit zu informieren. Ich sauge es förmlich auf und genieße es, dass ich nun dazu beitragen kann, Inspiration für andere zu schaffen – und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass viele Menschen vorbeikommen und sehen, was ich in Zusammenarbeit mit Formland und GASA entwickelt habe”.

Die Formland Autumn 2023 findet vom 20. bis 22. August 2023 im MCH Messecenter Herning, Dänemark, statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.formland.dk

Quelle: MCH/Tony Brøchner