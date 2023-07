Innungsmeister Gerhard Kaufmann wurde der Titel Kommerzialrat für langjähriges Engagement rund ums Handwerk in Wien verliehen

Seit 1957 findet man am Standort der Mandellstraße 21 die Werkstatt der Tapezierer Kaufmann GmbH. Heute wird der Betrieb bereits in der zweiten und dritten Generation geführt. „Mein Vater hat den Betrieb vor über 60 Jahren gegründet und vor rund 30 Jahren haben mein Bruder und ich den Meisterbetrieb übernommen. Ich freue mich sehr, dass dieses Engagement für das Handwerk mit dem Kommerzialrat gekrönt wird und sehe es als Auszeichnung für die gesamte Familie, ohne die so ein Familienunternehmen niemals bestehen könnte. Jetzt haben Martina und Michi die Geschicke des Betriebs in ihren Händen und ich denke, dass Eva und ich ihnen zeigen konnten, worauf es ankommt“, so KommR und Tapezierermeister Gerhard Kaufmann.

Gerhard Kaufmann ist nicht nur langjähriger Unternehmer, sondern seit vielen Jahren auch in der Interessensvertretung für die Tapezierer und Raumausstatter ein fester Bestandteil. Zuletzt bekleidet er das Amt des Landesinnungsmeisters-Stellvertreters in der Landesinnung der Maler und Tapezierer und ist Vorsitzender seiner Berufsgruppe.

Gerhard Kaufmann, mit seiner Familie mit Karoline Edtstadler

„Ich bin sehr stolz auf meinen Papa und freue mich, dass sein berufliches Engagement und sein Einsatz für das Handwerk so geschätzt wird. Der Kommerzialrat ist dabei eine besondere Auszeichnung und gilt als die höchste Würde der Berufstitel. Er kann nur durch die zuständigen Ministerinnen bzw Minister verliehen werden und zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert das Handwerk hat. Von meinen Eltern konnte ich viel lernen, was ich auch heute in meiner täglichen Arbeit – egal ob im Betrieb oder in der Bundespolitik – brauchen kann“, so die Abg.z.NR Martina Kaufmann abschließend.

