Franke Home Solutions: neuer Name für vereinte Division

Der neue Name Franke Home Solutions steht nicht nur für die Essenszubereitung (u.a. Becken, Spülen und Armaturen) und das Kochen (Dunstabzugshauben und Kochfelder), sondern spiegelt auch die Perspektive wider, das Know-how der Division zu nutzen, um ihre Präsenz in der Küche auszubauen.

Barbara Borra, President/CEO der Division Franke Home Solutions, beschreibt die Hintergründe wie folgt: „Mit der neuen Division haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Präsenz in der Küche stetig zu erweitern. Unsere Anker-Produkte sollen als Türöffner dienen, um in neue Bereiche zu expandieren, zum Beispiel mit dem Thema Raumluft-Qualität. Unsere Vision ist es, in jedem Haushalt mit unseren innovativen Lösungen präsent zu sein. Franke Home Solutions setzt dabei nicht nur auf hochwertige Produkte und exzellenten Service, sondern auch auf die Entwicklung intelligenter Gesamtlösungen. Mit einem komplementären, perfekt aufeinander abgestimmten Produktsortiment aus einer Hand und einfacheren Vertriebs- und Servicestrukturen können wir unsere B2B-Partner noch besser unterstützen und unseren Endkunden das bestmögliche Erlebnis bieten. So schaffen wir einen echten Mehrwert für alle – Geschäftspartner, Endkunden und Mitarbeiter.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: Franke