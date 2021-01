Das sind die Trends für Spülen und Armaturen

Bei Ostermann erhalten Tischler/Schreiner eine Vielfalt an Spülen und Armaturen von führenden Herstellern wie Blanco, Franke und Reginox. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten sind die Experten frühzeitig über die Neuheiten für 2021 informiert und fassen die drei wichtigsten Trends hier übersichtlich zusammen. Alle Infos und aktuelle Produkte gibt es auch unter dem Suchbegriff „#Küchentrends2021“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Trend 1: Noch mehr Farbvielfalt

Bei vielen neuen Küchen erscheinen Arbeitsplatte, Spüle und Armatur wie aus einem Guss. Hierfür stehen Spülen und Armaturen in noch mehr Farben zur Verfügung. Während die Farbauswahl bei Spülen aus Granit und Keramik schon immer größer war, werden nun auch die beliebten Edelstahlspülen in neuen Farben wie Schwarz, Kupfer oder Gold geliefert. Am häufigsten vertreten sind jedoch bei allen Materialien die Farben Schwarz und Anthrazit. Auch helleres Grau sowie Beige- und Taupe-Farben sind auf dem Vormarsch. Besonders oft findet man die neuen Farben in matten Ausführungen.

Trend 2: Alles Ton in Ton

Elemente wie Siphon, Siebkörbchen und Überlauf findet man immer häufiger im gleichen Farbton wie die Spüle. Und nicht nur das. Alle Hersteller bieten zu ihren Spülen inzwischen farblich exakt abgestimmte Armaturen an. Wer es nicht Ton in Ton mag, findet bei den Neuheiten ebenfalls eine passende Lösung. So lässt sich bei vielen Herstellern die Farbe von Siphon und Überlauf frei wählen und kann damit ganz bewusst als optischer Akzent in der Spüle eingesetzt werden.

Trend 3: Armaturen, die mehr können

Die neuen Armaturen liefern heute mehr als nur warmes und kaltes Wasser. Bei der Auswahl der Funktionen hat man die Qual der Wahl: Armaturen mit eingebautem, patentiertem Wasserfiltersystem filtern Bakterien, Viren, Pestizide, Hormone und mikroskopisch kleine Plastikpartikel aus dem Wasser. Armaturen mit Heißwassersystem machen den Wasserkocher in der Küche überflüssig. Sie spenden sofort kochend heißes Wasser, direkt aus dem Hahn. Armaturen mit Sensorfunktion verfügen über einen integrierten Bewegungssensor und ermöglichen den berührungslosen Wasserfluss. Besonders praktisch sind auch die neuen Armaturen mit Maßfunktion. Hier kommt auf Wunsch nur eine vorab eingestellte Menge Wasser aus dem Hahn. So können zum Beispiel Rezepte ohne zusätzliches Messgefäß umgesetzt werden.

Produktvielfalt von Ostermann

Bei Ostermann erhalten Handwerker ein breites Sortiment an Spülen und Armaturen von namhaften Herstellern wie Blanco, Franke oder Reginox. Die Materialauswahl ist mit Edelstahl, Granit, Keramik und Mineralwerkstoff dabei genauso groß wie die Vielfalt bei den passenden Armaturen. Und weil sich die Bestellung aus einer Hand immer lohnt, gibt es auf Wunsch das Abfalltrennsystem gleich mit dazu.

Quelle: Ostermann/Bild BLANCO