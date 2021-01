Neuer Geschäftsleiter Vertrieb/Marketing bei STRASSER Steine

Der gebürtige Linzer startete seine Karriere in verschiedenen Funktionen bei einem Unternehmen der Möbelgroßfläche und führte dort unter anderem 11 Jahre lang den Einkauf für den Bereich Küche. Seit 2013 war Rieger in der Geschäftsleitung des größten Küchenherstellers Österreichs mit den Schwerpunkten Vertrieb, Entwicklung und Marketing betraut.

„Wir freuen uns, dass wir Georg Rieger – mit seiner breitgefächerten Erfahrung in der Möbelbranche – für unser Unternehmen gewinnen konnten“, erklärt Johannes Artmayr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von STRASSER Steine. Georg Rieger wird bei STRASSER Steine die Hauptverantwortung in den Bereichen Vertrieb und Marketing übernehmen. Neben Georg Rieger bilden weiterhin Mag. Harald Wegscheider, für die Bereiche Finanzen, IT und Administration, sowie Geschäftsführer Johannes Artmayr die Geschäftsleitung bei STRASSER Steine.

Georg Rieger

