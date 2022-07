Franke Maris: Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Die effizienteste und nachhaltigste Art, Geschirr zu spülen, ist in der Spülmaschine. Deshalb hat Franke bei diesem Spülbecken die Abtropffläche weggelassen. Jetzt haben Sie viel mehr Platz um große Küchengegenstände wie Backbleche und Töpfe bequem in der kratzfesten Spüle abzuwaschen.

Die Maris Becken sind nicht nur eine Attraktion in der Küche, sie passen einfach perfekt. Egal, wie Ihre Küche eingerichtet ist, bei Franke finden Sie die richtige Farbe und das richtige Modell. Ein minimalistisches Produkt für den täglichen Gebrauch und eine einfache Pflege.

Black Collection

Unübersehbar in dieser Saison: die Tendfarbe Black Matt. Auch Franke ist dem Zauber von Schwarz erlegen. Die neue Black Collection vollendet diesen Look: Passend zum Tiefschwarz der brandneuen Maris Becken sind Ventil, Drehknopf und Überlauf ebenfalls in Schwarz getaucht.