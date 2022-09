Franke: Präsentation der Neuheiten im house4kitchen

Die Neuheiten und Themen im Detail:

Mythos Masterpiece – macht die Küche zum Kunstwerk

Die neuen Metallic-Farben der Mythos Masterpiece Becken von Franke verleihen der Küche einen eleganten, künstlerischen Look. Neben den formschönen Becken sind zudem alle Einzelelemente in den wunderschönen Metallic-Nuancen gehalten, für eine rundum harmonische Optik aus einem Guss oder für ganz individuelle Kreationen. Denn alle Komponenten lassen sich frei kombinieren zu einzigartigen und zeitlos schönen Designs.

Franke Mythos Masterpiece

Mythos Air Hub von Franke vereint erstmals Dunstabzugshaube und Luftdesinfektionssystem

Mit Mythos Air Hub hat Franke ein innovatives System entwickelt, das in besonderem Maß für Wohlbefinden sorgt: nicht nur für klare, saubere Luft beim Kochen, sondern auch für hygienisch sichere Atemluft rund um die Uhr. Denn Mythos Air Hub vereint zwei Funktionen: Als klassische Abzugshaube saugt sie zuverlässig den Kochdunst ab, im Alltag sorgt sie dank ihrer Desinfektionsfunktion für höchste Luftqualität.

Franke Mythos Air Hub

Zuverlässig und inspirierend: Franke präsentiert neue Markenidentität

«Franke verwandelt Veränderungen in Chancen für ein besseres Leben.» Unter dieses Markenversprechen stellt der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Haushaltsküche, Systemgastronomie und professionelle Kaffeezubereitung seinen zukünftigen Look und seine Markenidentität. Der globale Launch findet mit der aktuellen Präsentation im house4kitchen in Löhne statt.

Franke Armatur Active L Twist : Clevere Details für maximalen Komfort

Die Active L Twist setzt mit ihrem klaren Design Akzente in der Küche. Ihre Raffinesse zeigt sich aber im Detail: So hat Franke in die clevere Armatur einen Drehknopf integriert, über den sich der Abfluss im Becken schließen und öffnen lässt – einfach, sicher und hygienisch.



Die Franke Armatur Active L Twist

Aktuelles Foto vom Franke Messestand

Quelle: Franke