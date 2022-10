Fresco Valley von Interface: Von der Natur inspirierte LVT-Designs

Die Kollektion knüpft an die Tradition des Bodenbelagsunternehmens an, sich bei der Gestaltung von der Natur inspirieren zu lassen. Sie erweitert harmonisch das biophile Produktportfolio des für seinen Nachhaltigkeitsfokus bekannten Herstellers.

Die Idee von Fresco Valley ist, mithilfe der Kollektion revitalisierende Räume zu schaffen, in denen Menschen leben, arbeiten und sich entfalten. Die Kollektion setzt auf feine, natürliche Details bei ihren drei ursprünglichen Designs, die standardmäßig mit dem akustischen Rückensystem Sound Choice™ ausgestattet sind und mit einer Gesamtdicke von 4,5 mm aufwarten. Cliff, Ridge und Great Heights erinnern an schimmernde Quarz- und Felsschichten, feine Wasserspuren auf Gestein und intensive Holzmaserungen in jeweils sechs raffinierten Farbgebungen. Die einzigartigen Designs sind direkt aus der Natur entlehnt. Da jede Fliese in den drei Linien von Fresco Valley einen individuellen Eindruck hinterlässt, bietet die Kollektion eine große Gestaltungsvielfalt für alle Anwendungsbereiche. So entsteht ein unverwechselbares Erscheinungsbild, bei dem kein Boden dem anderen gleicht.

Entworfen wurde Fresco Valley von Interface Vice President of Global Product Design Kari Pei und ihrem Team. „Die Natur beeinflusst kontinuierlich meine Kreativität und ich liebe es, neue Aspekte darin zu entdecken, die ich in meine Entwürfe einbeziehen kann“, sagt Pei. „Die natürliche Welt inspiriert die Menschen auf unterschiedliche Weise, was sich auch in der Entwicklung von Fresco Valley widerspiegelt.“

Als Pionier auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit hat sich Interface verpflichtet, Bodenbeläge zu entwickeln, die zur Dekarbonisierung der gebauten Umwelt beitragen. Wie alle LVT-Bodenbeläge von Interface besteht auch Fresco Valley zu 39 Prozent aus recyceltem Material. Darüber hinaus ist die Kollektion im Rahmen des von Drittanbietern verifizierten Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral. Damit unterstützt Interface Innenarchitekten und Gebäudebetreiber, den CO 2 -Fußabdruck ihrer Räume und damit die verbauten Emissionen zu reduzieren.

Mehr Informationen über Fresco Valley gibt es auf interface.com

Quelle: Interface