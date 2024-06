FURNITURE CLUB bestätigit den Vorstand und vertieft die Synergien im Vertrieb

D er wiedergewählte Vorstand des Furniture Club (von links nach rechts): Jan Bobe / Reform Küchen, Rolf Göbel / Lichtinstitut Melalux und Johannes Hegger / GH Hotel Interior Group

Auf der Jahreshauptversammlung am 13. Juni in Gütersloh bestätigten die Mitglieder des Furniture Club den bisherigen Vorstand für weitere drei Jahre: Jan Bobe, Geschäftsführer Reform Küchen Deutschland sowie Rolf Göbel, Leiter Lichtinstitut Melalux und Johannes Hegger, Geschäftsführer GH Hotel Interior Group. Johannes Hegger betont: „Es macht großen Spaß, im Vorstand des Furniture Club Impulse für zukunftsweisende Inhalte und Projekte geben zu können. Man sieht, wie das Netzwerk quantitativ wächst und weiter an vertrauensvoller Kooperation und inhaltlicher Tiefe gewinnt.“

Für noch mehr Gelegenheit zum Netzwerken wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung des Furniture Club auf zwei Tage verteilt: Den Start machte Fa. Pfleiderer in Gütersloh gefolgt von einem gemeinsamen Abend mit Show Cooking bei Fa. Poggenpohl Manufacturing in Herford und der Fortführung des Mitgliedertreffens am nächsten Tag. Der persönliche Kontakt bildet die Basis für den vertrauensvollen Austausch in den verschiedenen Arbeitskreisen, für das gemeinsame Auftreten bei internationalen Kunden und für eine gegenseitige Unterstützung im Tagesgeschäft. Das macht den Furniture Club als Hersteller-Netzwerk der Einrichtungsbranche zu etwas Besonderem.

Die Mitgliedsunternehmen des Furniture Club beschlossen, die Aktivitäten in den verschiedenen Kompetenzbereichen zu vertiefen: Die Zulieferer für die Möbelindustrie und Objekteinrichtung, die Möbelhersteller mit Synergien im internationalen Fachhandel, die Schiffseinrichter im stetigen Austausch über internationale Kunden und Projekte, die „Hotel Interior Group“ in der gemeinsamen Marktbearbeitung in Skandinavien, der Arbeitskreis „Workplace“ in der Einrichtung von zukunftsweisenden Arbeitswelten sowie die „Healthcare Interior Group“ mit gesunden und innovativen Lösungen für Klinken, Pflege- und Senioreneinrichtungen. Der Arbeitskreis USA vernetzt sich im Hinblick auf die Einrichtung von Luxusimmobilien, und der Arbeitskreis „Family Offices“ baut Kooperationen mit Single Family Offices hinsichtlich Immobilienprojekte auf. Außerdem soll ein weiteres Fachforum vorbereitet sowie ein Austausch zum Thema „Logistik in der Kreislaufwirtschaft“ begonnen werden.

Jahreshauptversammlung des Furniture Club am 13.-14. Juni 2024 in Gütersloh und Herford

Weitere Informationen finden Sie unter www.furnitureclub.de

Quelle: Furniture Club