Der FURNITURE CLUB bietet Lösungen, Inspiration und Dialog zum Thema Homeoffice

Arbeiten im Homeoffice hat sich nicht nur etabliert, es gewinnt auch weiter an Beliebtheit und macht Unternehmen attraktiver, die ihren Mitarbeitenden ein professionelles Homeoffice ermöglichen. Das verlangt nach Angeboten, die für die Besonderheiten von Homeoffice entwickelt wurden und sich an die jeweils individuelle Einrichtungssituation anpassen.

Mit dem Fachforum „Homeoffice der Zukunft“ bietet der Furniture Club in Zusammenarbeit mit Fa. Hettich und tischler.NRW Inneneinrichtern, Objekteinrichtern, Tischlerbetrieben, Raumausstattern, Interior Designern und Innenarchitekten eine Plattform für neue Ideen und Kontakte. Das Fachforum zeigt in einem Marktplatz Homeoffice-Lösungen der Furniture Club-Mitgliedsfirmen Hettich, ASSMANN Büromöbel, Alanod, BBH-Designelemente, Pfleiderer und Reichert Holztechnik. Des Weiteren geben Marktexperten in einem Dialogforum praxisnahe Impulse zu Kernthemen des Homeoffice, wie raumsparende Möbel, Gesundheit, Ergonomie, Licht und Integration ins Wohnumfeld. Das Fachforum legt besonderen Wert auf den Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden und auf aktives Netzwerken.



Das Fachforum „Homeoffice der Zukunft“ findet statt am Mittwoch, den 23. November 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr bei Fa. Hettich in Vlotho. Anmeldungen werden erbeten unter info@furnitureclub.de oder www.furnitureclub.de.

Quelle: Furniture Club