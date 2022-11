Urlauben mit SEDDA

Die Wellnessliege AMADEO im Ruheraum des Dachspas im Genussdorf-Gmachl

Individuelle Planung & innovative Funktionen gepaart mit Premium-Qualität aus Österreich: sedda ist eine Institution, wenn es um hochwertige und innovative Polstermöbel made in Austria geht.

Der österreichische Premiumausstatter setzt auf maßgefertigte Möbel, nachhaltige Materialien und hohe Handwerkskunst. Dabei entstehen einzigartige Möbel von hochwertiger Qualität, die die exklusiven Anforderungen namhafter Hotels erfüllen. sedda respektiert die Historie des jeweiligen Hauses, daher steht im Vordergrund jedes Ausstattungskonzepts die individuelle Anpassung an den Stil und die Bedürfnisse des Objekts. Egal ob Zimmer, Suite, Foyer, Restaurant oder Wellness-Bereich, sedda entwickelt unter Berücksichtigung des gewünschten Ambientes, der Raumaufteilung und der jeweiligen Nutzungsansprüche eine maßgeschneiderte Lösung, die sich als stimmiges Gesamtbild durch das Hotel zieht.

Das sedda Boxspringbett-KING im Grünauerhof in Wals (Salzburg)

So verwöhnt das Traditionsunternehmen die Gäste in allen Bereichen mit höchstem Komfort und Liebe zum Detail. Flexibel planbare Wohnlandschaften, Schlafsofas, Stühle, Sessel, Wellnessliegen und Sonderanfertigungen gestalten Räume mit besonderem Wohlfühlfaktor – edles Design und clevere Funktionen gehen dabei immer Hand in Hand. Nicht zuletzt aufgrund der himmlisch bequemen Betten und Matratzen werden aus Gästen Stammgäste. Von Lattenrostvarianten bis hin zu luxuriösen Boxspringbetten bietet sedda Schlaflösungen, die Technik, Design und Komfort verbinden und die darüber hinaus eine leichte Reinigung und mehr Hygiene versprechen. Der Experte im Bereich der smarten Bettfunktionen punktet außerdem mit einem höchst zuverlässigen Sortiment von patentierten Schlafsofas. Denn in einem Bett muss man nicht nur gut liegen, sondern auch sitzen können.

Die sedda Kissenlounge AMADE im TUXERHOF-Tux

sedda setzt mit seinen Möbeln made in Austria ein klares Statement für Individualität und Qualität. In jedem Ausstattungskonzept erkennt man das feine Gespür für die Bedürfnisse der Gäste. Damit ist sedda für die gehobene Hotellerie seit vielen Jahren ein wertvoller Partner, der neben außergewöhnlichen Produkten mit Kompetenz und Zuverlässigkeit überzeugt.

