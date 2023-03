Ganzjährig, weltweit und digital: spoga+gafa 365, die neue Matchmaking-Plattform für die Grüne Branche

Seit über 60 Jahren stellt die spoga+gafa ihren Status als weltweit größte Lifestyle-Messe für den Garten eindrucksvoll unter Beweis. Hier tauschen sich Gartenliebhaber, Entscheider und Top-Player der Grünen Branche über neue Ideen, Innovationen und Neuheiten aus.

„Die digitale Plattform bringt künftig ganzjährig Angebot und Nachfrage, Herausforderungen und Lösungen zusammen. Damit bauen wir Reichweite auf und erhöhen den Nutzen für die Branche hin zu einer Mehrwertplattform an 365 Tagen im Jahr für Einkäufer und Anbieter gleichermaßen“ , so Stefan Lohrberg, Direktor der spoga+gafa. Alle Akteure der Grünen Branche sind eingeladen, Teil der spoga+gafa 365 zu werden. 15.000 aktive Nutzer sind bereits registriert.

Zielgruppenübergreifender Nutzen der spoga+gafa 365

Branchenteilnehmer profitieren auf der Matchmaking-Plattform von einem ganzjährigen, effizienten Produkt-, Lieferanten- und Neukunden-Scouting durch KI-gestützte Empfehlungen. So werden nicht nur relevante Kontakte vorgeschlagen, die über digitale Kommunikationstools angesprochen werden können, sondern die Suche nach Produkt- und Branchentrends wird ebenfalls vereinfacht. „Einkäufer und Lieferanten erhalten mit der spoga+gafa 365 einen schnellen Überblick über relevante Neuheiten, Trends, Newcomer und Wettbewerber und können ihr eigenes Netzwerk gezielt erweitern in Verbindung mit dem jährlichen Branchentreff auf der Messe hier bei uns in Köln“, ergänzt Lohrberg. Denn auch zur Vor- und Nachbereitung der Messe kann die Plattform genutzt werden. Hier stehen eine digitale Produkt- und Ausstellersuche sowie ein persönlicher Messekalender zur Verfügung, der ein effizienteres Terminmanagement mit angeschlossenem Lead-Tracking unterstützt.

Kuratierte B2Buyer-Events runden das Gesamtangebot ab

Mehrmals im Jahr finden kuratierte B2Buyer-Events zu Angebotssegmenten wie Grill und BBQ, Outdoormöbel oder Dekoration und Gartenausstattung statt. Bei diesen digitalen, fokussierten Veranstaltungen bringt die spoga+gafa 365 ausgewählte Einkäufer mit geprüften Anbietern zusammen. Stefan Lohrberg: „Darüber hinaus können sie sich in Produktvideos und Showrooms vorab über Neuheiten informieren. Anbieter wiederum können über detaillierte Suchfilter die Ansprache der Einkäufer direkt steuern und ihre Produkte in virtuellen Showrooms ansprechend präsentieren.“ Die Teilnehmer werden über einen Matchmaking-Algorithmus auf Basis der zuvor angegebenen Präferenzen zusammengeführt. So kommen beim Business-Speed-Dating die passenden Geschäftspartner zusammen, um sich über Produkte und Bestellungen auszutauschen.

Die spoga+gafa 365 ist somit die erste branchenspezifische, digitale Plattform der Gartenlifestyle Branche.

Die Registrierung auf der digitalen Matchmaking-Plattform spoga+gafa 365 ist kostenfrei und der Login erfolgt mit dem persönlichen Koelnmesse-Kundenkonto über spogagafa.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messe