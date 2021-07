GardenFresh garantiert schmackhafte, länger frische Lebensmittel

Kein Gemüsegarten? Kein Problem! Die GardenFresh Kühl-Gefrier-Kombinationen halten Ihre Lebensmittel dank neuester Technologie frisch wie aus dem Gemüsegarten. Features wie IonAir, AdaptTech, ConvertActive und Convert-Schubladen passen sich optimal an Ihr individuelles Nutzungsverhalten an und sorgen für garantiert längere Frische Ihrer Lebensmittel.

Um den Nährstoffgehalt Ihrer Lebensmittel so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, gibt es einige Möglichkeiten, denn nicht nur die richtige Lagerung und die optimale Temperatur sind für langanhaltende Frische notwendig. Scheuen Sie nicht davor, Ihre Gefriertruhe zu benutzen. Wenn Sie wissen, dass Sie bestimmte Lebensmittel erst in absehbarer Zeit verwenden werden, nutzen Sie die Vorteile der Gorenje AdaptTech Gefrierfächer. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger erhalten als bei langfristiger Lagerung im Kühlfach.

Die innovative IonAir-Funktion der Gorenje GardenFresh Geräte lässt negativ geladene Ionen in Ihrem Kühlfach zirkulieren, was den natürlichen Geschmack Ihrer gelagerten Lebensmittel aufrechterhält und gleichzeitig unangenehme Gerüche entfernt.

Ein Griff in den Kühlschrank wird dank innovativer GardenFresh Technologie wie zu einem Griff in Ihren Gemüsegarten: Frisch, knackig und voller Geschmack.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje