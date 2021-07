Warema: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 und eine erneute ÖKOPROFIT-Zertifizierung

Weltweit erzielte die Unternehmens-Gruppe Umsätze von rund 623 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von über neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Des Weiteren freut sich die Warema Group über die erneute erfolgreiche ÖKOPROFIT-Zertifizierung, die in diesem Jahr auf digitalem Weg stattfand. Neben der Herstellung von Produkten, welche die Energiebilanz von Häusern steigern, arbeitet Warema bereits seit Jahren an der kontinuierlichen Verbesserung des eigenen Umweltmanagements und der Ökoeffizienz. Dank diversen Maßnahmen leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und wird so den hohen Ansprüchen der ÖKOPROFIT-Kommission gerecht.

Corona beschleunigte Digitalisierung

Die Corona-Krise sorgte außerdem dafür, dass die bereits eingeführten Konzepte des agilen und standortunabhängigen Arbeitens verstärkt zum Einsatz kamen. Neben umfassender Nutzung von Home-Office-Lösungen und virtuellen Formaten steht vor allem ein digitaler Trendkongress zur Vorstellung neuer Produkte für die erfolgreich umgesetzte digitale Transformation im Unternehmen – ein Trend, der sich auch im aktuellen Jahr fortgesetzt hat. So wurde mit einem „virtuellen Messefrühling“ die digitale Interaktion mit Kund*innen und dem Fachhandel weiter gepflegt und neben der Teilnahme an den Online-Varianten bekannter Messen wie der BAU auch eine eigene virtuelle Erlebnismesse durchgeführt.

„Die Pandemie hat auch uns vor enorme Herausforderungen gestellt, doch wir haben die zur Verfügung stehenden Optionen bestmöglich, flexibel und auf kreative Weise genutzt“, erläutert Vorstandvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke. „Gleichzeitig haben wir den Mut bewiesen, neue Wege zu gehen und die positiven Rückmeldungen bestätigen uns, dass wir mit diesen Entscheidungen richtig lagen.“

Quelle: WAREMA