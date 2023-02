gardiente 2023 | neue Marken, neue Flächen, neues Konzept!

Wer ist alles dabei? Auf der Homepage finden Sie eine Übersicht aller Aussteller der gardiente 2023 – viele sind schon registriert. Überzeugen Sie sich von starken Markenportfolio und lassen Sie sich inspirieren: Einige Aussteller haben bereits Zusatzinformation bzw. Bilder auf der Seite hinterlegt.

Markenportfolio kennenlernen

Das neue Flächenkonzept – gardiente SHOWCASE

Auf unserer Gemeinschaftsfläche für Möbel, Accessoires und Innovationen ist immer was los. Hier erhalten Fachhändler wertvolle Impulse für die Gestaltung der eigenen Verkaufsflächen:

• Kuratiert von Gabriela Kaiser (TRENDagentur): Mit ihrer langjährigen Erfahrung erkennt sie, welche Garden-Living-Trends wirklich relevant sind und wie man das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen kann.

• Neueste Erkenntnisse von Marketmedia 24 berücksichtigt: Das renommierte Marktforschungs- und Beratungsinstitut weiß, was die Garden Living Branche umtreibt.

• Szenenwechsel: Eine Szene lässt sich vielfältig dekorieren. Lernen Sie in unserer Live-Dekoration unterschiedliche Stile und Ansätze kennen.

• Workshops, Branchendialoge und Impulsvorträge: In unserer Showcase Lounge erhalten Sie Business zum Mitnehmen.

• Mit Lafuma und Jan Kurtz stehen bereits zwei Hauptaussteller auf unserer Gemeinschaftsfläche fest.

Mehr über den gardiente SHOWCASE erfahren

Mehr Interaktion mit uns: Instagram in den Startlöchern

Wir erweitern unsere Präsenz in den sozialen Medien: Bald können Sie Bilder und Videos mit uns auf Instagram teilen. Bis dahin: Folgen Sie gerne schon jetzt unserem Profil auf Linkedin! So rückt unsere Branche noch enger zusammen.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Muveo