imm Spring Edition: Get-together der Interior-Design-Szene

Das passende Rahmenprogramm bietet eine Vernissage am Ende des ersten Messetages sowie eine Speakers Corner und ein Café im Zentrum des Messegeschehens. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren und die steigenden Anmeldezahlen untermauern das Interesse der Ausstellenden am größten Interior-Event Deutschlands.

Leo Lübke, Geschäftsführer, COR Sitzmöbel. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder in Köln zusammenzukommen, um Kundinnen und Kunden wiederzusehen, Branchenpartnerinnen und -partner zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen.“ Noch sind es vier Monate bis zum Start der imm Spring Edition und bereits jetzt wird der bedeutende Branchentreff mit Spannung erwartet. „Die imm cologne ist für uns Mittelpunkt der internationalen Interior-Design-Szene in Deutschland, daher haben wir unsere Präsenz auf dem Sonderformat im Juni bereits frühzeitig eingeplant“, so„Wir freuen uns darauf, endlich wieder in Köln zusammenzukommen, um Kundinnen und Kunden wiederzusehen, Branchenpartnerinnen und -partner zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen.“ Neben COR Sitzmöbel nehmen weitere namhafte Unternehmen wie KFF, Asco, Bielefelder Werkstätten, Leolux, Kettnaker, Freifrau, Janua, Brühl & Sippold, Christine Kröncke, Werther, Artisan, Richard Lampert, Raumplus, Schönbuch, Signet, Sanktjohanser, Jan Kurtz, IP Design, Erpo, Sudbrock und Müller Möbelfabrikation am innovativen Pure Galleries Format teil. Auch das Home Segment verbucht zunehmende Teilnahmebestätigungen. Das sorgfältig konzipierte Rahmenprogramm bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Vernetzen. Das im Stil der Kunstmesse Art Cologne gestaltete Pure Galleries Format kreiert das passende Ambiente für das Branchen-Wiedersehen.

Vernissage am ersten Messetag

Am Ende des ersten Messetages können sich Ausstellende und Fachbesuchende auf die Vernissage im Pure Galleries Bereich in Halle 11 freuen. Der perfekte Zeitpunkt, um zwischen den künstlerisch in Szene gesetzten Einrichtungslösungen mit neuen und bekannten geschäftlichen Kontakten auf den Messestart anzustoßen. Die Vernissage wird von Live-Musik untermalt und lädt zum intensiven Austausch in entspannter Atmosphäre ein.

Speakers Corner und Café als zentraler Treffpunkt

Mitten in den Pure Galleries bietet die Speakers Corner und das gemeinsam nutzbare Café eine zentrale Informations- und Kommunikationsplattform für die Messeteilnehmenden. Angelehnt an eine griechische Agora, bildet dieser Treffpunkt das pulsierende Herzstück des Messegeschehens. Auf der Bühne der Speakers Corner erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer über den gesamten Messezeitraum Fachvorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden zu branchenrelevanten Themen, Neuheiten und Entwicklungen. Ziel des Forums ist die Vermittlung von Branchenwissen bei gleichzeitiger Förderung von Networking. Das daneben liegende Café fungiert als Treffpunkt für persönliche Begegnungen und als Ort zum Verweilen im regen Messetreiben.

