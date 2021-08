Generalprobe geglückt – BURNOUT.kitchen EröffE

Nachdem schon im Vorjahr bei der Küchenmeile 2020 die Besucher überrascht waren, wie großzügig die Ausstellung geschnitten ist, wurde in diesem Jahr noch einmal stark investiert, um nicht nur noch mehr Outdoor-Küchen zu präsentieren, sondern auch weitere Grill- und Outdoormöbelhersteller mit in die Ausstellung und ins Portfolio aufzunehmen.

„Wir wollen hier in dem Dreieck zwischen Münster, Osnabrück und Bielefeld zu dem Outdoor-Center der Region werden“, so der Geschäftsführer der DoT GmbH. Wie gut dies gelingen kann, zeigte sich am Donnerstagabend, der unter dem Motto „Gas geben, Zeit messen, Hektik stoppen“ stand. Passend dazu stellte das Porsche Zentrum Osnabrück die neusten Boliden aus der Zuffenhausener Autoschmiede vor, präsentierte Steinbreder Juwelier nicht nur modernen Schmuck, sondern auch die neusten TAG Heuer Uhrenmodelle. „Diese Mischung scheint bei unseren Gästen sehr gut anzukommen“, freute sich Joachimmeyer, der natürlich an vielen BURNOUT.kitchen Leckeres grillen ließ und dazu noch ein großes Buffet aufgefahren hatte. „Das ist wirklich ein sehr gelungener Abend, der in der Region unseren Bekanntheitsgrad sicherlich noch einmal gesteigert hat“, so der DoTGeschäftsführer, der die Veranstaltung gleichzeitig als Generalprobe für die kommende Küchenmeile sieht.

„Wir wissen, dass wir durch unsere weitläufigen Außenbereiche, durch unsere sehr große, luftige Ausstellungshalle den perfekten Ort geschaffen haben, um auch in Corona-Zeiten unsere Produkte und das gesamte Thema Outdoor erlebbar zu machen. Da muss man hinschauen, anfassen und am Ende auch schmecken können. Und das bieten wir unserem Fachpublikum – natürlich unter Einhaltung aller Hygiene-, Abstands- und 3G-Regeln – während der Küchenmeile, bei der wir, so viel sei schon verraten, eine komplett neue Produktlinie vorstellen werden.“

Eröffnung vom BURNOUT.DOCK

Weitere Informationen finden Sie unter www.burnout.kitchen

Quelle: Burnout Kitchen